Orbán Viktor: Égnek a vonalak

Ma Nőnap van, először is külön is szeretném tisztelettel köszönteni a magyar nőket, köszönjük szépen, amit értünk tettek

– kezdte a Kossuth rádió 180 perc című műsorának adott pénteki interjúját Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezután rátért a szerinte kevésbé fontos kérdésekre. Mint mondta, minden, ami ma történik az európai politikai térben, azt onnan érdemes megközelíteni, hogy régen látott mélységű átalakulás megy végbe Európában. Megváltoztatta az életünket a migráció és a bevándorlás, ez vált a politikának a legfontosabb kérdésévé. A különbségeket átmetszette egy új választóvonal, ki az, aki támogatja a bevándorlást, és ki az, aki nem.

A néppárton belül is törésvonal van. Valaki kevert népességű Európát akar, vannak, akik meg akarják őrizni a keresztény kultúránkat, a határainkat és ezt tartják biztonságosnak. Ilyenek vagyunk például mi magyarok, ezt képviselem én is kormányszinten is és az európai pártpolitikában is. A migránspárti politikusok megtámadtak minket a néppártban. Arra törekednek, hogy átalakítsák egy bevándorláspárti pártcsoporttá