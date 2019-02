Bálint gazdát méltatta a Fidesz-frakció szóvivője

Halász János szerint Debrecenben biztosan másként döntöttek volna.

Az ATV reggeli műsorában kérdezték a Fidesz-frakció szóvivőjét, mit szól hozzá, hogy a XVI. kerületben az ellenzék a 100 éves Bálint Györgyöt javasolta díszpolgárnak, de a Fidesz leszavazta.

Ez Halász János esetében több szempontból is pikáns kérdés, hiszen volt olyan fideszes képviselő, aki közölte, soha nem szavazna olyan ember díszpolgárságára, akinek köze volt a balliberális erőkhöz, ám a rendszerváltás utáni években Halász János is az SZDSZ színeiben indult a parlamenti választásokon Debrecenben.

Erről most azt mondta, ebben az időszakban a Fidesz maga is az SZDSZ-szel szövetségben indult az önkormányzati választásokon. Az értékeik megmaradtak, kinek-kinek a sajátja, amit azóta is fontosnak tart, és képvisel – tette hozzá.

Halász János egyébként Bálint gazdát jól ismeri. Emlékeztetett rá, hogy a debreceni virágkarneválon már volt a zsűri elnöke is a legendás kertészmérnök, akit szakmailag nagyon hozzáértő, fontos, elismert, jó szellemiségű embernek nevezett.

Ha Debrecenben lett volna ilyen szavazás, biztos másként döntöttek volna – tette hozzá a Fidesz-frakció szóvivője.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu