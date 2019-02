Staudt Gábor is beadta hivatalos lemondását

Szávay István után ő is eljuttatta nyilatkozatát a házelnökhöz.

Miután csütörtökön hivatalosan is benyújtotta lemondását Szávay István, most a Magyar Idők azt írja, a Jobbik másik képviselője, Staudt Gábor is hivatalossá tette távozását.

Az ellenzéki politikusok nyilatkozataikat már eljuttatták Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, mandátumok lezártát már az Országgyűlés honlapján is átvezették, nem szerepelnek a frakció tagjai között

Staudt Gábor decemberben Facebook-oldalán magánéleti okokkal magyarázta lemondását.

Szávay István helyét és szakpolitikai feladatát Bencsik János, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének alelnöke, Staudt Gábor helyét Csányi Tamás, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókerületének korábbi képviselőjelöltje veszi át.