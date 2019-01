M3-as tragédia: három gyermek vesztette el az édesanyját, apukájuk életéért küzdenek

Mint arról korábban beszámoltunk négy ember vesztette életét hétfőn az M3-as autópályán történt tragédiában. Az elhunytak közül hárman is kisnaményiak voltak. Egy 44 éves és egy 27 éves férfi, valamint egy 27 éves nő.

Mostanra kiderült, hogy a felismerhetetlenségig összetört kocsiban öt 27-29 év körüli fiatal utazott. Köztük egy nehéz anyagi körülmények között élő háromgyermekes pár is, akik azért keltek útra, hogy munkát szerezzenek.

Ki munkát remélve, ki más okból vágott neki az útnak. A szerencsétlenül jártak között volt az az élettársi kapcsolatban élő kisnaményi pár is, akik három gyermeket hagytak itthon. Az édesapa életéért ugyan még küzdenek, de úgy tudjuk, az ő állapota is súlyos, sőt, rendkívül válságos. Egyedül velük állt kapcsolatban az önkormányzat, egy szegregációs programba kapcsolódtak be, hogy megélhetési támogatást kaphassanak. Meg vagyunk rendülve, hiszen szegények próbáltak egy jobb világot teremteni maguknak, és a vesztükbe vitt az útjuk. A gyerekeket a szomszédban lakó nagyszülő vette a gondjaiba, ő indította el őket iskolába azon a reggelen is, amikor a szülők, hajnali háromkor útnak indultak. A családokat a rendőrség értesítette személyesen, az önkormányzat már csak késő délután kapott hírt a történtekről