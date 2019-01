A maffia bérgyilkosa követhette el az újpalotai gyilkosságot

Mint arról korábban beszámoltunk a csantavéri születésű Dér Csaba ölte meg szombaton reggel a harminchét éves Nebojša Markovićot. A szerb rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi az 1980-ban született férfit.

Az egészen brutális belgrádi gyilkosságról videófelvétel is készült. Ezen az látható, hogy az áldozat egy babakocsit próbál felállítani az autója mögött, amikor egy autó leparkol mellette, a gyilkos kiszáll, odamegy, és több lövéssel fejbe és mellkason lövi az áldozatot. A kivégzés után a tettes visszaül az autó anyósülésére és elhagyja a helyszínt.

Dér 2004. május 11-én a Marina étteremben, négy lövéssel ölte meg Jelačićot. A jegyzőkönyvek szerint a csantavéri férfi bement az étterembe, odasétált Jelačić mellé, egy kék zacskóból kivette a fegyvert, majd lelőtte a bűnözőt. Dér ezt követően kisétált, felült a kerékpárjára és eltűnt.

A Blikk szerint a maffia bérgyilkosa követhette el a tavaly szeptemberi újpalotai gyilkosságot is, amikor egy összeszurkált holttestet találtak a Pólus Center mellett található Szilas-patak partján. Ahogy korábban úgy most is drogvita állhat a gyilkosság mögött.

Megkerestük az ügyben a BRFK-t, az alábbi választ küldték:

Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a rendőrség honlapján lévő „Közérdekből nyilvános körözések” adatain felül további információkat nem kívánunk megosztani.

A Budai Központi Kerületi Bíróság november 15-én európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki D. Cs. gyanúsítottal szemben, egy 2018 szeptemberi XV. kerületi emberölés miatt.