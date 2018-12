A Fidesz pártcsaládját kérdezi a Momentum: hol a vörös vonal?

Democracy Actually …

A Momentum brüsszeli alapszervezete karácsonyi üzenetet készített az Európai Néppártnak 🎄🎅🏾☃️[HUN]Tisztelt Európai Néppárt, az ünnepek alkalmával, áruld el nekünk az igazat…❓… hol van az a vörös vonal❓➡️ A CEU elüldözése➡️ Az ellenzéki művészek cenzúrázása➡️ Az országgyűlési szabályzat megszegése➡️ Közigazgatási bíróságok felállítása➡️ A kormány uralta köz- és magán média➡️ A Gyűlöletbeszéd, propaganda gépezet és a "Rabszolgatörvény"➡️ A visszaélés az EU forrásokkal➡️ A könnygáz használata békés demonstrálókkal szemben➡️ Az ellenzéki parlamenti képviselők kidobása az MTVA épületébőlBoldog Karácsonyt, Európai Néppárt! 💜[ENG]Hey EPP – European People's Party! Just because it’s Christmas tell us the truth…❓… where is your "red line"❓➡️ Forcing Central European University out of Hungary➡️ Censoring critical artists ➡️ Bending voting rules in parliament➡️ Special courts overseen by government➡️ Government-controlled public & private media➡️ Hatespeech, propaganda & “Slavery law"➡️ Misuse of EU funds ➡️ Tear gas against peaceful demonstrators ➡️ MPs thrown out from the state TV headquartersMerry Christmas EPP! 💜#DemocracyActually #O1G #WhereIsYourRedLine

Közzétette: Momentum Mozgalom – 2018. december 18., kedd