Börtönnel fenyegetik az ellenzéki képviselőket a köztévé épületében

Cikkünk frissül, az egész nap eseményeit, köztük a köztévé előtt most zajló történéseket itt követhetik.

Jó pár ellenzéki politikust beengedtek a köztévé Kunigunda utcai épületébe: a független (egykori LMP-s) Hadházy Ákost és Szél Bernadettet, a DK-s Vadai Ágnest és Varju Lászlót, a liberális Bősz Anettet és az MSZP-s Kunhalmi Ágnest.

Szél Bernadett közvetítette az eseményeket, élőben 40 ezren követték:

A politikusok arra hivatkoznak, hogy országgyűlési képviselőként tájékoztatást kaphatnak bármely közintézményben, és – bár nem látszik rajta – az MTVA is annak számít. Azonban mindössze a biztonsági főnökig jutottak, aki azt közölte velük: egy vezetőtől – akit nem nevezett meg – azt az utasítást kapta, hogy nem beszélhetnek a szerkesztőkkel, ha pedig tájékoztatást szeretnének, azt írásban kérjék.

Ezt a képviselők visszautasították, mondván, nincs olyan az országgyűlési törvényben, hogy csak írásban kérhetnek tájékoztatást bárkitől. Kaptak egy papírt is a biztonsági főnöktől, amit fenyegetésként értékelték, abban ugyanis az állt, hogy ha az elhangzottak ellenére megzavarják a köztévé működését, az közérdekű üzem megzavarásának minősül, és több év börtönnel büntethető. Vadai egyébként le is írta, hogy mit szeretnének, de ezt a papírt nem vették át tőle.

Mivel az álláspontok nem közeledtek, a politikusok végül kimentek a nekik kijelölt teremből a folyosóra. Szél és Hadházy az hangsúlyozták: ők nem mennek el, amíg nem olvashatták be a követeléseiket, sőt az is elhangzott: félő, hogy ha az ő követeléseik nem teljesülnek, a kint tüntetők is be akarnak majd jönni.

Az is elhangzott, hogy 2006-ban is azzal kezdődött a székházostrom, hogy a tüntetők nem olvashatták be a követeléseiket az MTV-ben, többen megkérdezték a biztonsági főnököt: vállalja-e ő vagy a főnökei a felelősséget arra az esetre, ha most hasonló történik?

Nem áll módomban önöknek abban segíteni, hogy egy szerkesztővel beszéljenek, és beolvassák a követeléseiket

– mondta ismét a biztonsági főnök, aki ezúttal azt is hangsúlyozza, hogy az ellenzéki politikusok megsértették az épület biztonsági rendjét, ezért távozásra szólította fel őket. Szél Bernadett rákérdezett, hogy milyen szabályt sértettek meg és megnézhetnék-e a dokumentumot, de nem kapott választ.

A képviselők most visszavonultak tanácskozni, hogy mitévők legyenek, erre az időre az élő közvetítést is lekapcsolták, nemrég viszont újraindult:

Az öt követelés, amit szeretne beolvasni az ellenzék:

a rabszolgatörvény eltörlése,

a rendőri túlóra megszüntetése,

független bíróságok, a közigazgatási bíróság ne jöjjenek létre,

csatlakozás az európai ügyészséghez,

független közmédia.

Szél a többi ellenzéki képviselőt is arra szólítja, menjenek ők is a közmédia épületébe. Továbbra is azt a megoldást keresik, kissé tanácstalanul, hogy mit tehetnek, erőszak nélkül.

