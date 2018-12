Többezer ember vonul a Nyugati felé – Élő a vasárnapi tüntetésről

A legfontosabb:

Vasárnap délután háromkor a Hősök terén gyülekezik a tömeg a hét várhatóan legnagyobb tüntetésére, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök úr címmel. Innen az Oktogonhoz, majd az Alkotmány utcához mennek, ahol beszédek lesznek.

Elég sokan vannak, hosszú, tömött sorban mennek, a tömeg a Kodály köröndtől a Hősök teréig ért.

Az előzmények:

Szerdán fogadta el a Parlament a rabszolgatörvény néven ismert módosítást a Munka törvénykönyvéhez. Mindezt úgy, hogy az ellenzék megpróbálta megakadályozni a dolgot, de a Fidesz a házszabály figyelembe vétele nélkül is áterőszakolta ezt a módosítást több másik jogszabállyal, például a különbíróságok felállításával együtt.

Aznap este évek óta először könnygázzal oszlattak a rendőrök a Parlament előtt, miután a Lendvai utcánál valaki paprikasprét fújt a rendőrökre.

Csütörtökön és pénteken is folytatódtak a tüntetések, változó intenzitással. Eddig talán a csütörtöki volt a legkeményebb. Összesen körlbelül félszáz embert vittek el a rendőrök, több hír is volt rendőri túlkapásokról és törvénysértésekről.

15 rendőr megsérült a tüntetések alatt, több rendőrautót megrongáltak és a parlament épületének ablakát is betörték.

Ezek a tüntetések kicsit már mások, mint a tavasziak voltak. Kevesebb az ember, de sokkal erőszakosabb. A rendőrség pedig gondolkodás és felszólítás nélkül fújja a könnygázt.

És most hosszan, felül időben mindig a legfrissebbel:

16:36 – Most értek a Nyugatihoz,

lefordultak a Bajcsyra az Alkotmány utca felé.

16:34 – A rendőröknél most már nem csak könnygáz van

A helyszínről azt jelenti egy kollégánk, hogy már a második alkalommal lát rendőrnél fegyverre hasonlító, 30-40 centi hosszú tárgyat, ami valószínűleg gumilövedéket lő ki, de egyelőre biztosat erről nem tudunk állítani.

16:25 – A Momentum beröffentette a füstgránátokat

Már a körúton elkezdték őket tolni.

16:20 – Kiértek a tüntetők a Nagykörútra

Az Oktogonon nem állnak meg, ez a szervezők kérése volt, mennek tovább a Nyugatiig. A kép egyébként nyilvánvalóan még korábban készült.

16:02 – Igazából akkor fog kiderülni, milyen ez a tüntetés, ha odaérnek a Parlament elé

Ami nyilvánvalóan az egyik végcélja lesz a menetnek. Állítólag lesznek kitérők is persze, elég nagyok. De a kérdés az, hogy felfogják-e végre az ellenzéki pártok, hogy tömegben és felvonultatott embermennyiségben soha nem fogják megverni a Fideszt, hiszen ha kell, akkor jövő vasárnapra, egy hét alatt összerántanak háromszázezer embert egy békemenetre. Ez a kormányzás és a szinte végtelen anyagi lehetőségek előnye, ha nagyon stabil bázissal egészül ki.

15:58 – Elég sokan vannak

Tömött az Andrássy, jóval többen vannak, mint a héten a többi tüntetésen. A menet elejét a politikusnők rabolták el, akik fehér sapkában vonulnak.

15:41 – Elindult a menet

A Hősök teréről mennek az Alkotmány utcához.

15:38 – Megy a pózolgatás

15:30 – A zene valamivel erősebb, mint tavasszal volt

A Run the Jewels megy.

15:28 – Mivel közel van, a rendőrség fokozottan készül a Lendvay utcai Fidesz-székház védelmére.

15:27 – Egyészen sokan összegyűltek már a Hősök terére

Kicsit olyan az egész, mint a tavaszi tüntetések voltak.

15:25 – Veszprémben begyávult az ellenzéki menet

Jelenti a helyszínről emberünk.

Vár elején visszaforduilt a menet, pedig a végén van a dóm és a mise. Pár fiatal azt mondta nekem, „ez nem tüntetés, ez ratyisag”. Amúgy a DK helyi szervezete szervezte.

– közölte a helyszínről Molnár Zoltán.

15:16 – Párezren már vannak a Hősök terén

Jelentik a helyszínről. A Jobbik kivételével minden ellenzéki pártnál rengeteg zászló van.

15:14 – A 4-6 forgalma kissé akadozik

Feltorlódtak a villamosok, mert a Mechwart ligetnél egy zavart, részben ruha nélküli férfi próbál minden villamosra felszállni, de minden sofőr egyenként leszállítja.

15:02 – Most azért több a pártzászló, mint eddig

14:54 – A Lendvay utcában töri a jeget a főkefe

Hogy a tisztelt publikum ne essen seggre a rendőrökkel történő dulakodás közepette.

14:51 – Az LMP is beveti a nagyágyúkat

A Lehet Más a Politika értesíti a sajtó munkatársait, hogy Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese részt vesz a Boldog Karácsonyt Miniszterelnök úr! elnevezésű tüntetésen 2018. december 16-án a Hősök terén.

14:48 – Késik a vonulás

A Momentum posztolta be az esemény Facebook eventjébe, hogy a szervezőkkel egyeztettek, és késve indul a menet, háromnegyed négy és négy között valamikor. Tehát még körülbelül egy óra van a gyülekezésre.

14:47 – Gyülekeznek, gyülekezgetnek

Egyre több az ember a Hősök terén, a kisföldalattiban már alig lehet elférni. Körülbelül kétszáz ember a DK-s gyülekezőtől is elindult a térre, és ideje lenne leállni azokkal a viccekkel, hogy ez a DK teljes tagsága.

14:35 – Veszprémben a miniszterelnökkel szeretnének sétálgatni

Körülbelül 50 ember és Kész Zoltán volt független képviselő várja a séta startját Veszprémben, ahol a fél városközpontot lezárták. Hivatalosan a szentmise miatt, de a hírek szerint Orbán Viktor is ide látogat az érsek 75. születésnapjára.

14:30 – Ma dől el, mi lesz holnap

Korábban azt a rendkívül bátor elemzői kijelentést tettem, hogy ezekből a tüntetésekből még bármi lehet. Ezt az állítást még most is tartom, sőt, a tétet is emelem, mert valószínűleg a mai nap lesz az, amikor kiderül, hogy lesz-e belőle bármi.

Ha ugyanolyan eseménytelen tömegtüntetés lesz, mint bármelyik korábbi, akkor Kövér Lászlónak valószínűleg igaza lesz, és az emberek meg fogják unni, és haza fognak menni. A Fideszben látványosan erre is számítanak. Ha viszont most is a korábban látott erőszakos konfliktus újul ki a rendőrség és a tüntetők között, akkor még tovább durvulhat a helyzet.