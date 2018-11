Milliókat fizet Vonának Terry Black és a jobboldali sajtó egy része

Terry Black idén év elején, az áprilisi választások előtt a Fidesz-közeli médiában azzal turnézott, hogy Vona Gábor melegpartikon vett részt. Az előadóművészt a Jobbik korábbi elnöke jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt feljelentette, az alperesek között volt az Origo, a Pesti Srácok, a Ripost, a Lokál és a TV2 is.

Vona a pert elsőfokon megnyerte, az Indexnek pedig most azt nyilatkozta, nem az fájt neki, hogy Terry homoszexuálisnak nevezte őt, mert ha az lenne, akkor felvállalná, az bántotta, hogy hazugsággal sározták be. Nem csak Terry Black, de egy másik művész, Amanda Elstak is hazudott Vonával kapcsolatban.

Az alperesnek nem csak bocsánatot kell kérniük a Jobbik korábbi elnökétől, de fizetniük is kell. A bíróság mindegyik alperesre külön-külön szabott ki bírságot, összesen több mint 6 millió forintot fizetnek majd Vonának, írja az Index.

(Fotó:24.hu/Karancsi Rudolf)