Hatalmas tűz a belvárosban – képek

Munkatársaink jelentkeztek a helyszínről.

A környéken mindent beborít a füst, áll a villamosforgalom a körúton. Kollégáink szerint a tűzoltók nagy erőkkel, legalább hat egységgel vonultak a helyszínre, a Teréz körúthoz amit le is zártak a Petőfi híd felé.

A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK az utasok türelmet kérve.

A Nagykörúton mindkét irányban hatalmas a dugó, a Váci úton befelé és a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé is akadozik a haladás a Nyugati térhez közeledve. A környező utcákban is tumultusra kell készülni. A katasztrófavédelem közölte: körülbelül kétszáz négyzetméteren ég egy négyemeletes épület tetőszerkezete a VI. kerületben, a Teréz körúton. A helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult.

Cikkünk folyamatosan frissül.