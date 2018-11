Rács mögött tölti az ünnepeket Pásztor Anna zaklatója

Mint arról korábban már beszámoltunk, augusztus legelején koncert közben akarta megkéselni egy szlovák férfi az Anna & the Barbies frontemberét, Pásztor Annát. Időközben az is kiderült, hogy a férfi már egy ideje zaklatja az énekest, összesen 196 oldalnyi levelet írt neki és többször meg is fenyegette őt. A ferencvárosi nyomozók lezárták a nyomozást.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 40 éves szlovák állampolgár egy közösségi oldalon már februárjától zaklatta üzeneteivel egy magyar zenekar énekesnőjét. Az együttes ferencvárosi szórakozóhelyen tartott koncertjén, a biztonsági őrök figyeltek fel a gyanúsan viselkedő rajongóra, és ők értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök a férfit a helyszínen elfogták.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratot a napokban átadták az illetékes ügyészség részére.

Az ügyészség kérvényezte: P. Jozef letartóztatását újabb két hónappal hosszabbítsák meg. Megtudtuk, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró ezt el is rendelte. Így Pásztor Anna zaklatója biztos, hogy rács mögött tölti az ünnepeket.