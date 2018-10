Folytatódott a putnoki horrorisztikus gyilkosság tárgyalása

A Miskolci Törvényszék csütörtökön hallgatta ki a putnoki emberölésként ismertté vált büntető szemtanúját, aki a vádlottaktól elkülönítve, a bíróságon néhány hónapja kialakított távmeghallgatási rendszer segítségével tett vallomást.

A vád szerint az ügy három vádlottja a sértett férfi és annak élettársa, a most kihallgatott tanú gépkocsival indultak Putnokra. Az autóban a vádlottak többször megszúrták a sértettet, majd elvágták a nyakát. Velük volt az áldozat párja is, akit arra kényszerítettek, hogy végignézze a kivégzést és megfélemlítették, hogy őt is megölik, ha szólni próbál a rendőrségnek.

A kegyetlen elkövetők több, mint ötven sebet ejtettek az áldozaton, akit egy sertésfekáliát tartalmazó emésztőgödörbe rejtették el.

A bíróság a bűncselekmény kirívóan erőszakos jellege miatt úgy ítélte meg, hogy a cselekményt maga is elszenvedő tanú különleges bánásmódot igényel; és erre tekintettel biztosította számára, hogy távmeghallgatással, a vádlottak távollétében tegyen vallomást.

A bíróság a tárgyalást a további tanúk kihallgatásával pénteken folytatja.