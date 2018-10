Jogerős: életfogytiglant kapott a szeretőjét kivégző bobai gyilkos

Hiába fellebbezett enyhítésért az elsőfokú bíróság döntése után a bobai gyilkos, a Győri Ítélőtábla szerdán helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék ítéletét, így jogerősen is életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. A szeretőjét kivégző volt mentőápoló legkorábban 25 év múlva bocsátható szabadon.

Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk a 31 éves férfi a celldömölki mentőállomáson ismerkedett meg a gimnazista lánnyal, amikor elsősegélynyújtásból tartottak bemutatót a helyi középiskolásoknak. A lány egy elsősegély versenyre készült, a férfi pedig segített neki a versenyre való felkészülésben. Telefonon és személyesen is tartották a kapcsolatot. Eleinte csak a szakmáról beszélgettek, de 2013-tól nagy titokban szexuális kapcsolatot is létesítettek.

Két évvel később kiderült, hogy T. G. élettársa terhes, a férfi ezt elmondta a lánynak és közölte, hogy szeretné befejezni a kapcsolatukat, és beszéljék meg kettőjük viszonyát. De a beszélgetés után sem szakítottak egymással.

A lány megjegyzést tett a férfi élettársától születendő gyermekére is, amitől a mentős egyre indulatosabb lett. A férfi a veszekedést követően többször is megütötte, majd a felkarjait megragadva neki lökte a pinceajtónak. Ezt követően felkapta a lányt, és a pinceajtó előtti küszöbre dobta, akinek feje ekkor a küszöbnek csapódott, és a szemüvege a pincébe esett.

A férfi ezt követően elindult haza, azonban az ingatlan elhagyását megelőzően rájött, hogy a lány a cselekményét a hatóságoknak, valamint kapcsolatukat várandós élettársának is elmondhatja a bántalmazás miatt. Ezért elhatározta, hogy megöli és eltünteti a bűncselekmény nyomait eltüntetni.

A mentős eldöntötte, hogy a lány sérülését a pincébe való lépcsőről történő leesésnek fogja beállítani, ezért a sérült lányt levitte a pincébe. Ezt követően a lány telefonjáról felhívta a saját telefonját, majd a telefont a pincébe ledobta, arra rátérdelt, majd azért, hogy a bűncselekmény nyomait eltüntesse, a lakóház földszinti részén lévő fürdőszobából egy törölközőt vett magához és a nappaliban lévő vérnyomokat feltakarította.

Ezt követően kerékpárral elhagyta a házat, majd felhívta a szeretője édesapját, akivel közölte, hogy a lánya nemrég hívta őt azzal, hogy leesett a pincébe és balesetet szenvedett.

A férfi az apukával történőt beszélgetés befejezését követően visszament a lány lakóhelyének pincéjébe. A lány a koponyaűri sérülés miatt védekezésre képtelen állapotban volt. A férfi azzal a szándékkal, hogy a kiérkező mentősöknek azt tudja mondani, hogy újraélesztést végzett, az újraélesztéshez megfelelő helyre vitte a lányt. A tettes ezt követően értesítette a mentőket, miközben a lány artikulátlan hangon kiabálni kezdett és édesanyját hívta. A bobai férfi ekkor a lány fejét a földhöz csapta, testét lenyomta, a sértett száját és orrát befogta és mindaddig befogva tartotta, amíg meg nem fulladt.

Az elsőfokú bírósági tárgyaláson a kiérkező mentők közül ketten is tanúvallomást tettek. Egyikük azt mondta, hogy amikor kiértek senki sem várta őket a háznál. T. Gábor csak kiszólt a kerítésen, hogy a pincébe menjenek.

Amikor odaértek a férfi a lány mellett térdelt, és mellkas kompressziót végzett. „Vegyétek át tőlem, mert megdöglök. Már tíz perce nyomom” – mondta a bajtársainak

T. Gábor mesteri terve eleinte bevált. A rendőrség ugyanis balesetként kezdte vizsgálni az ügyet. Csak később az orvosszakértői véleménybál derült ki, hogy mik okozták a lány sérüléseit. A férfit 2015 szeptemberében rakták előzetesbe. A bántalmazások egy részét végül hajlandó volt beismerni, a gyilkosságot nem. Sőt, a saját bajtársaira akarta kenni a lány halálát. Azt mondta, hogy ők nem látták el szakszerűen a kiérkezés után.

A mentőápolót végül aljas indokból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja 25 év.

A bíró az indoklásában külön kiemelte, hogy a férfin legkisebb jelét sem lehetett felfedezni a megbánásnak. Olyannyira nem, hogy még a gyilkosság után szexuális ajánlatokkal kezdett bombázni egy másik nőt, több mint száz sms-t küldött neki.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész fellebbezett, és indítványozta, hogy az ítéletet akként változtassa meg a bíróság, hogy a vádlott a terhére rótt élet elleni bűncselekményt előre kitervelten, aljas indokból, védekezésre képtelen személy sérelmére követte el. A vádlott és védője elsődlegesen eltérő minősítés, másodlagosan enyhítés végett jelentettek be fellebbezést.

A Győri Ítélőtábla a mai napon megtartott nyilvános ülésen a Szombathelyi Törvényszék ítéletét helybenhagyta. Az ügyész által indítványozott előre kitervelten való elkövetést, mint minősítő körülményt nem látta megállapíthatónak a bíróság, mivel a vádlott terve nem arra irányult, hogy hogyan ölje meg a sértettet, hanem arra, hogy a súlyos testi sértés nyomait eltüntesse. De nem volt törvényes lehetőség a védői fellebbezés szerinti eltérő minősítésre sem. A vádlott kitartóan, következetesen bántalmazta ugyanis a sértettet, aki a koponyájára mért ütések következtében olyan sérüléseket szenvedett, amelyek önmagukban is alkalmasak lettek volna a halál okozására. Ezentúl azonban a férfi még meg is fojtotta az áldozatát. Így pedig szó sem lehetett szó az ölési szándék hiányáról.