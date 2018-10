Csak helyesírási hibát talált a Fidesz a lakástakarék-törvényben

Hétfőn terjesztette be Bánki Erik fideszes képviselő a lakástakarékok megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a parlament elé, amelyről kedden már szavaz is a parlament. Ezért csak néhány órájuk volt a képviselőknek, hogy módosítókat nyújtsanak be hozzá.

A Fidesz-frakció nem volt rest és be is adtak négy módosítási javaslatot, vette észre a hvg.hu. A szemfüles képviselők olyan hibákat szúrtak ki, minthogy egybe kell írni azt, hogy lakáselőtakarékosság és azt, hogy hatálybalépés, tovább nem kezdünk úgy mondatot, hogy „E törvény szerinti”, illetve azt kell írni, hogy 1996. évi CXIII. törvény 21. §.

Más hibát nem találtak.

Kiemelt kép: 24.hu/Bielik István