Néhány szállodában már várólista van a hosszú hétvégi foglalások miatt

Erős forgalom várható a hosszú hétvégéken a szállodákban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint. A Szállás.hu elemzése azt mutatja, hogy a belföldi települések közül az október 23-i hétvégén a legnagyobb vendégforgalomra Eger, Gyula és Hajdúszoboszló számíthat.

Könnyid László, az MSZÉSZ elnöke az MTI-nek elmondta: jelentős az érdeklődés mindkét hosszú hétvége iránt, ez látszik az előfoglalási adatokon. Az október 23-it közvetlenül még egy hosszú hétvége követi, a november elsejei mindenszentek ünnepével. Rámutatott: a forgalom a hosszú hétvégék között oszlik meg, emiatt nem lesz teljes teltház a magyarországi szállodákban. A belföldi utazni vágyók vagy az egyiket, vagy a másikat választják. Előfordul ugyanakkor, hogy az iskolai őszi szünet miatt hosszabb utazást terveznek, ezekre is van foglalás.

Az is látszik már most, hogy a karácsonyi-szilveszteri időszakra az érdeklődés már most jelentős, minden eddiginél nagyobb.

A Szállás.hu MTI-nek küldött elemzése szerint az október 23-i hosszú hétvégén sok magyar család indul útnak: közel háromszor annyian, mint egy átlagos őszi hétvégén. Az előfoglalási adatok alapján a hotel kategória a legnépszerűbb, azon belül is a wellness-szolgáltatást nyújtó szálláshelyek – ismertette a közleményben Keresztes Nóra, a Szállás.hu marketing menedzsere.

A 4 napos pihenő során szálláshelyre várhatóan átlagosan 52 989 forintot költenek az utazók, átlagosan 3,16 fő tölti az ünnepet szálláshelyen, a foglalási hosszuk 2,28 éjszaka. Nagyjából minden 5. utazó SZÉP-kártyával egyenlíti majd ki a számlát, esetükben az átlagos foglalási érték jóval magasabb, 80 095 forint.

A legkeresettebb turisztikai attrakciók rangsorát az Egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, valamint a Zalakarosi Fürdő vezeti.A Szallas.hu teljes előfoglalási adatait megvizsgálva a belföld és külföld megoszlása 92, illetve 8 százalék.

A hosszú hétvégén határon túlra utazók körében a három legkedveltebb úti cél a lengyelországi Zakopane, a csehországi Prága és a romániai Szováta.

A Danubius Hotels szállodáiban is 80 százalék feletti a foglaltság – mondta az MTI érdeklődésére Fodor-Kassai Mónika, a Danubius Hotels PR igazgatója.

A margitszigeti szállodák foglaltsága 80 százalék körüli, a büki szállodákban pedig már várólistát kellett bevezetni a teltház miatt mindkét közelgő hosszú hétvégére.

Sárváron a foglaltság 90 százalékon áll mindkét hétvégére, Hévízen pedig mindkét szállodában 80 százalék feletti a töltöttség.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd