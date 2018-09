Mindenki titkolja, honnan került hat drága eszköz a Honvédkórházba

Mély hallgatásba burkolózott minden illetékes, amikor arról kérdeztük őket, hogy honnan teremtettek elő hirtelen forrásokat a Honvédkórház számára. Sem a kórház sajtóosztálya, sem a fenntartó Honvédelmi Minisztérium, sem az egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma nem volt hajlandó két viszonylag egyszerű kérdésre válaszolni:

Honnan kerítettek két lélegeztetőgépet és négy betegőrző monitort kórháznak? Milyen forrásból emelték meg jelentősen a Honvéd dolgozóinak a bérét?

Abban egyetértettek forrásaink, hogy ilyen rövid idő alatt képtelenség beszerezni új gépeket. És azt is nehezen hinnék el, hogy egy raktár polcán porosodtak volna a nem használt lélegeztetőgépek. Abból pedig hír lett volna, ha egy másik kórházból szállítják el a gépeket.

Így kész rejtély, honnan került elő a hat drága eszköz.

A béremelés kérdése már egy fokkal egyszerűbb, de egyelőre itt is csak kérdőjelek vannak. Az intézmény vezetése azt ígérte, szeptember elsejétől a vezető sürgősségi szakorvosoknak az eddigi 5000 forintos óradíját 13 ezerre, a szakorvosok 4000 forintos óradíját tízezerre emelik. Az is elhangzott, hogy a nővérek túlmunkájának kifizetése is megtörténik.

Az csak fontos részletkérdés, hogy honnan lett pénz: más kórházaktól, osztályoktól vontak el forrásokat a Honvéd javára, vagy plusz pénzt adott a kormány más terület rovására? A nagy kérdés viszont az, hogy ha volt pénz béremelésre, akkor eddig miért nem történt meg?

Az egyik racionális válasz, hogy a sürgősségit vezető Zacher Gábort akarták felülről nehéz helyzetbe hozni.

Annyi biztosan kijelenthető, hogy segíteni nem akartak neki minisztériumi oldalról, mert hiába írt kétségbeesett levelet, új gépek és béremelés is csak azután lett hirtelen, hogy lemondott.

Ráadásul a Honvédelmi Minisztérium még egy hete is tagadott: azt állították, problémamentes a Honvédben a túlmunka kifizetése, nincs semmi gond a kórházban. De mint látjuk, Zacher távozása után rögtön mentőcsomagot kapott a Honvéd, és a sürgősségi osztály új vezetője, Burány Béla, az Országos Mentőszolgálat korábbi főigazgatója.

A kormány véleményét tolmácsoló Magyar Idők is arról írt, hogy Zacher „vezetésének négy és fél éve alatt – többek között miatta is – legalább kétszáz szakember távozott az SBC-ről.” De később azt is megírták, hogy nem lehet Zacher-ügyről beszélni, hanem nagyobb probléma áll a háttérben.

Mindenesetre Zacher félreállítása egyértelmű célnak tűnik, nem véletlenül reagált így a Honvédelmi Minisztérium az orvos lemondására:

Dr. Zacher Gábornak a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Sürgősségi Betegellátó Centrum vezetőjének a szerződése 2018 végén lejár. Arról, hogy azt nem hosszabbítják meg, már korábban döntés született.

Amennyiben válaszolnak az illetékesek a kérdéseinkre, azt is megkérdezzük majd tőlük, hogy a béremelésről és az új gépek beszerzéséről is született-e korábban döntés. Vagy inkább megvárták ezekkel, amíg elvérzik Zacher, ezzel veszélyeztetve a Honvédkórház sürgősségi osztályának működését, és így az odakerülő emberek életét.

A másik racionális válasz viszont az, hogy pont Zacher kellett ahhoz, hogy nem várt segítséget kapjon a Honvédkórház, és ha az osztályvezető nem borítja a bilit, nincs botrány, akkor minden marad a régiben.

A nap végén viszont ugyanaz a két kérdés marad: honnan kerültek elő az új gépek, és miből futja hirtelen béremelésre?

