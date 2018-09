Orbánék meghosszabbították a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány meghosszabbítja a Magyarország egész területére elrendelt tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet – az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben.

Az intézkedés a törvényben előírt speciális jogosítványokat ad az állami, rendvédelmi szervek kezébe, így garantálható, hogy továbbra is a lehető leghatékonyabban tudjunk fellépni az illegális bevándorlással szemben az országhatár mentén és az ország területén is.

A határvédelemre szükség van, az illegális határátlépési kísérletek folyamatosak. A rendőrség az ország területén is rendszeresen azonosít illegális migránsokat, akiket aztán visszaszállít a határkerítéshez. A balkáni útvonalon jelenleg is több ezer migráns torlódott fel, közülük többen továbbra is a magyar határon át próbálkoznak, a magyar határvédelem hiányában Magyarországra ismét a 2015-ös tömeges bevándorláshoz hasonló nyomás helyezkedne