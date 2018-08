Erre már a szégyen szó is kevés lenne Orbánnak

A miniszterelnök Tusványoson azt mondta, szégyen, hogy nem köti össze gyorsvasút például Debrecent és Nagyváradot. Megnéztük, mire számíthat, aki a magyarországi nagyvárosok között vonatozna. Nem sok jóra.

Orbán Viktor tusványosi beszédében egyebek mellett arról is beszélt, hogy eljött a pillanat, hogy újra felépítsük a Kárpát-medencét, azt ajánljuk a szomszédainknak, kössük össze végre az országainkat. Az együttműködés lehetőségei közé sorolta a vasutat is, a miniszterelnök ugyanis azt szeretné, hogy

kössük össze immáron végre és komolyan az országainkat egymással. Kössük össze a nagyvárosainkat gyorsvasúttal és autópályákkal. Mégiscsak szégyen, hogy ilyen összeköttetés nincs Debrecen és Nagyvárad között, Kassa és Miskolc között, Nyíregyháza és Szatmárnémeti között, Eszék és Pécs között vagy éppen Kolozsvár és Budapest között.

Az elképzelés hallatán adódik a kérdés, mennyire megoldott a hazai nagyvárosok összeköttetése, ha már az országhatáron túli fejlesztésben gondolkodunk. A hét legnagyobb magyar város közötti menetidő láttán azonban úgy tűnik, itthon is lenne még igény némi munkára.

A távolságok érzékeltetéséhez mutatunk egy térképet, illetve azt, autóval hogyan lehet a leggyorsabban eljutni egyik helyről a másikba. Vonattal sajnos nem ilyen egyszerű az élet.

Már térkép nélkül is nyilvánvaló, hogy a Debrecen-Győr vonatút megtétele vakmerő vállalkozásnak tűnik, mindez pedig a menetrendben is jól látható: a két nagyváros között mindössze egyetlen közvetlen járat közlekedik, ez hajnali öt után nemsokkal indul a Hajdú-bihari megyeszékhelyről. Ha valaki nem szeretne hajnalban kelni, akkor legalább két átszállást be kell vállalnia, a 350 kilométeres út menetideje pedig legalább 4 óra 1 perc. Ez nagyjából 87 kilométer/órás átlagsebességet jelent, ami, mint az előző cikkünkből is látszik, Magyarországon egyáltalán nem rossz teljesítmény.

Emberpróbáló feladatnak tűnik a Miskolc-Pécs vonatút teljesítése is, tekintettel arra, hogy egy, kettő, három és négy átszállásos lehetőség közül választhatunk. A 406 kilométeres út alkalmával legalább egyszer át kell szállnunk, így 6 óra 11 perc alatt érhetjük el úti célunkat. Legalábbis a menetrend szerint.

Szerdán ugyanis például a borsodi megyeszékhelyről reggel fél kilenckor induló közel egy órás késést szedett össze, és hiába szerepel a menetrendben egy átszállás, a részletek után kutatva derül csak ki, hogy a két Intercityn kívül, Kelenföld és Százhalombatta között még egy vonatpótló autóbusz is jön a képbe.

A Pécs és Szeged közti távolság elenyészőnek tűnhet, ám vonattal egyáltalán nem könnyebb a helyzet itt sem, sőt.

Az egyik nagyvárosból legalább két átszállás segítségével juthatunk el a másikba, a 417 kilométeres út pedig alsó hangon 6 óra 19 percig tart. Szintén elvileg. Pedig ha szégyen, hogy nincs összekötve gyorsvasúttal Debrecen és Nagyvárad, akkor az micsoda, hogy 6,5 óra az út két, egymástól kevesebb, mint 200 km-re fekvő egyetemi város között az országban?

Mindenesetre a kalandnak ez a forgatókönyve:

először felülünk a vonatra Pécsen,

Százhalombattánál átszállunk egy vonatpótló autóbuszra,

Kelenföldön vissza egy személyvonatra,

Kőbányán át egy Intercity-vonatra, majd

Kiskundorozsmán egy újabb vonatpótlóra.

Aztán az élménygazdag utazás után már meg is érkeztünk Szegedre.

A Győr és Pécs közötti távolság sem tűnik olyan nagynak, de mivel Budapestet is útba kell ejteni, kicsit hosszabb a menetidő, mint elsőre gondolnánk. A 351 kilométeres út megtételéhez legkevesebb 4 óra 44 percre van szükség. A menetrendben itt is kevesebb átszállás szerepel, mint a valóság, mivel itt is számolnunk kell egy vonatpótlóval.

Miskolc és Szeged már inkább a haladóknak való terep, a 373 kilométeres út megtételéhez legalább egy átszállást be kell vállalnunk, az út pedig így is legalább 5 óra 8 perc. Ráadásul úgy tűnik, szinte egyik vonalon sem úszható meg a buszozás, hiszen Kiskundorozsma és Szeged között itt is vonatpótló autóbuszokra tudunk csak hagyatkozni.

Komoly utazásra vállalkozik az is, aki Győrből Szegedre szeretne elvonatozni, ugyanis a 320 kilométeres utat nem ússza meg két átszállásnál kevesebből. A menetidő itt legalább 4 óra 10 perc, de a két átszállás itt is három jelenleg: ahogy az előző példánál is, itt sem ússzuk meg Kiskundorozsmától a vonatpótló autóbuszt.

Debrecen és Pécs között is szüksége lesz a kitartásra az utazóközönségnek, a 449 kilométeres úton legalább kétszer kell átszállni – igaz, van ötátszállásos lehetőség is az extrém sportok kedvelőinek. Az útra legkevesebb 6 óra 8 percet kell szánni, bár ilyen menetidővel mindössze egy vonat közlekedik egy nap.

Két óránként jár azonban egy 6 óra 41 percig közlekedő szerelvény, ami szintén biztosítja, hogy még egy ilyen hosszú út során se üljünk sokat egy helyben, ugyanis

Debrecenből Kőbánya-Kispestig elmegyünk egy Intercityvel,

innen Kelenföldig eljutunk egy gyorsított személyvonattal,

ahonnan Százhalombattáig átülünk egy vonatpótló buszra,

majd Pécsig újra egy Intercityn várjuk, hogy megérkezzünk.

Válogatásunk utolsó utazása a Nyíregyháza-Szeged vonal, ami az előzőhöz képest szinte megkönnyebbülésnek tűnhet a maga 4 óra 6 perces menetidejével. A 315 kilométeres út során legalább egy átszállásra kell felkészülnünk, ám hiába vonatútra indultunk, itt is számolni kell a már-már hungarikumnak látszó, minden térségben felbukkanó vonatpótló buszokkal.

Kiemelt kép: MTI/Oláh Tibor