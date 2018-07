Tíz magyar vasútvonal, ahol egy csiga zavarba hozná a vonatot

Nem csak Mátészalka és Debrecen között egyszerű lehagyni a szerelvényeket: összeszedtünk tíz példát, ahol szintén nem mernénk nagy összegben fogadni arra, hogy a vonat győzne egy futóval szemben.

Petíció a „csigánál” is lassúbb vonat miatt

Akár két órát is késhetnek a vonatok a szolnoki vonalon

Néhány napja jelent meg az a felvétel, ami – bár nem ezzel a céllal készült – néhány óra alatt Magyarország új imázsvideójává vált. Az RTL Klub Fókusz című műsora mutatta be, ahogy egy aktivista csigajelmezben és álarcban könnyedén lefutja a Mátészalka és Debrecen között közlekedő menetrend szerinti vonatot. Az akciót a Mátészalkaleaks nevű csoport szervezte, hogy felhívják a figyelmet arra: annyira lassan járnak a szerelvények ezen a szakaszon, hogy azokat futva is meg lehet előzni. A vonat a 78 kilométeres távot 1 óra 49 perc alatt teszi meg.

Azonban aki utazott már vonattal az országban, az tudja, hogy ez nem egyedi eset. A sokat vonatozókat valószínűleg a hideg kirázza azoktól a mondatoktól, amik úgy kezdődnek, hogy „a biztosítóberendezés hibája” vagy „felsővezeték-szakadás miatt”.

Ennek apropójából összegyűjtöttünk tíz vasútvonalat, amik a Mátészalka-Debrecen távhoz hasonlóan tökéletes terepet biztosítanának egy vonattal való futóversenyhez.

A budapesti Nyugati pályaudvar és a Pest megyei Hernád község például 55 kilométerre található egymástól, de vonattal ezt a távolságot (átszállás nélkül) 1 óra 31 perc tudjuk megtenni. Csak hogy lássuk, mennyi hasznosat lehet csinálni ennyi idő alatt:

Mészáros Lőrinc percenként 304 ezer forintot keres, így amíg valaki ezen az 55 kilométeres úton zötykölődik egy vonaton, addig ő 27,7 millió forinttal lesz gazdagabb.

Az időpazarlás ékes példája a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonal is, ami hiába mindössze 30 kilométer, a vonat egy teljes óra alatt teszi meg: felületes fizikatudással is könnyedén kiszámítható, hogy ez 30 kilométer/órás sebességet jelent.

Nem lenne fair a magyar vonatokkal szemben, ha ezt egy sportautó sebességével hasonlítanánk össze, vagy akár csak a gepárdéval, ami akár 120 kilométer/órás sebességre is képes. Azonban még olasz agár is simán lehagyja ezt a vonatot, ugyanis akár 40 kilométert is megtesz egy óra alatt.

Nem sokkal jobb a helyzet a főváros és Esztergom között sem, ezt az 53 kilométert 1 óra 5 perc alatt küzdi le a MÁV. Japánban eléggé lesajnálóan néznének ennek hallatán, hiszen az ottani szupervonatok akár 300 kilométer/órás sebesség elérésére is képesek, amiből egy rövid számítással levezethető, hogy

egy japán szupervonatnak alig több mint 10 percébe kerülne megtenni a Budapest-Esztergom távot, már ha nem állna meg mindenhol, mint magyar versenytársa.

A Budapest-Lajosmizse vonal szintén nem tartozik a legnagyobb hazai távolságok közé a maga 73 kilométerével, vonattal mégis 2 óra 1 perc ezt megtenni, ami 36 kilométer/órás átlagsebességet jelent. Ha valaki esetleg alternatív közlekedési eszközben gondolkodna, rossz hír a MÁV számára, hogy ma már egy elektromos roller is könnyedén lehagyná néhány vonatukat, ugyanis néhány ilyen jármű sebessége akár a 40 kilométer/órát is elérheti.

Adódnak más összehasonlítási lehetőségek is: a Nyíregyháza és Vásárosnamény közötti 59 kilométeres utat például vonattal 1 óra 41 perc alatt tehetjük meg, míg repülővel a Budapest-London közötti 1504 kilométert 1 óra 35 perc alatt hidalhatjuk át, kétségtelenül légvonalban.

A közlekedés világán kívül sem nehéz olyan példát találni, amivel összevetve hatékonyan szemléltethető a vonatok sebessége. Salgótarján és Hatvan között például a mindössze 59 kilométeres utat 1 óra 21 perc alatt tehetjük meg vonattal,

ennyi idő alatt az új rekorder 1151-szer tudná kirakni a Rubik-kockát (4,22 másodpercig tart neki).

Egyes vonalak már-már hihetetlen adatokkal szolgálnak, ilyen a Székesfehérvár-Sárbogárd táv is, ami azért is különleges, mert a két település között egy nap mindössze két közvetlen vonat indul. Ezek sem a TGV magyar megfelelői, mivel 39 kilométert menetrend szerint 53 perc alatt tesznek meg.

Összehasonlításképp, ennél öt perccel tovább, 58 perc 33 másodpercig tartott a jelenlegi csúcstartónak az 5,2 kilométeres Révfülöp-Balatonboglár táv a Balaton-átúszáson.

A hazai vonatközlekedést nagyban megnehezíti az is, hogy ország vasúthálózata annyira centralizált, hogy például egy Kaposvár-Szeged vonatút során is érinteni kell a fővárost. Ez a 226 kilométeres utazás két átszállással egyébként 5 óra 58 percig tart,

ennyi idő alatt egy vállalkozó szellemű utas akár 76-szor is meghallgathatja a Despacitót.

Valószínűleg az ország egyik leghosszabb vonatútjára vállalkozik, aki Nyíregyházáról Pécsre szeretne eljutni, ugyanis ezt két átszállással 7 óra 13 perc alatt teheti meg. Hogy ennyi idő alatt mennyi sorozatrészt lehet kipipálni, mi sem mutatja jobban, hogy például a Jóbarátok első évadát szinte teljesen kipörgethetjük: a 24 részből majdnem 20-ra elég a menetidő.

Általános MÁV-os igazság, hogy attól, hogy kicsi a távolság, még nem lesz rövid a menetidő, így van ez Szeged és Makó között is, ahol a 28 kilométeres utat 46 perc alatt tehetjük meg. Ha valaki épp itt utazik, és lemaradt a miniszterelnök szombati tusványosi beszédéről, jó hírünk van: a 42,5 perces előadás pont belefér a menetidőbe!

Kiemelt kép:Máthé Zoltán / MTI