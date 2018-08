Félti életét a soroksári gyilkosság koronatanúja

Retteg attól, hogy ha exének társa lehetett, az rá is veszélyt jelent.

A Bors szerint félti életét az a nő, aki a rendőrségen azt állította, volt élettársa lehetett a soroksári futónő gyilkosa. Félelme oka, hogy az azóta elhunyt férfinak lehetett társa.

A lap szerint a nő – miután előállt a rendőrségen a történetével – retteg attól, hogy ha exének társa volt, az most rá is veszélyt jelent. Korábban a lap azt írta, a nő vallomását a rendőrség komolyan vette, és DNS-mintával is igyekszik igazolni állításait.

Mint korábban megírtuk, két férfi DNS-ét azonosították annak idején a helyszínen. A rendőrség szerint nem álltak rokonságban egymással. Egyikük volt a domináns, a másik neki alárendelt, feltehetően életkorából adódóan. A két azonosított DNS nem szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban.