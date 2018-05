Megvan az elmeorvosi vizsgálat: beszámítható a Teréz körúti robbantással vádolt P. László

Beszámítható a Teréz körúti robbantással vádolt P. László az elmeorvosi szakértői vizsgálat szerint – tudta meg a 24. hu. A férfi édesapja megkeresésünkre azt mondta, örül az eredménynek.

P. László ehhez képest meglehetősen furcsán viselkedett az első februári tárgyalási napon, de szemlátomást unta azt is, amikor a sérült rendőröket hallgatta meg a bíróság, csak az érdekelte, meddig tart még a tárgyalás. Emlékezetes jelenet volt az is, amikor a bírósági tárgyalás alatt lefeküdt a vádlottak padjára aludni, mert nem tud eleget pihenni az előzetesben. Édesapja szerint az lehetett a furcsa viselkedésének az oka, hogy valamilyen gyógyszer hatása alatt állt a tárgyalás alatt.

„A fiam előre szólt, hogy nem akar menni, mert nem érzi jól magát. Amikor lefeküdt a padra, elvitték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kényszer injekciós kezelésre miután már lenyugodott. Csak azt nem értem, hogy mire föl. Szerintem így akarták büntetni a történtekért.”

Az elmeorvosi szakvélemény szerint tehát normális a 2016 szeptemberében elkövetett Teréz körúti merénylettel vádolt férfi. Ehhez képest igencsak fura, hogy abszolút nem együttműködő, és semmit nem tesz azért, hogy előbbre vigye az ügyét.

Normális ember valóban kiáll magáért és védekezik. De ő ilyen visszahúzódóbb típus volt már gyereknek is. Magam sem értem, mit miért tesz. Az elmeorvosi szakértő vizsgálat eredményének azonban örülök. Főleg, hogy a legutóbbi szakértői vizsgálatok közül a magasságot és mozgást kielemző antropológus és videós igazságügyi szakértői vizsgálatok is azt mutatják, hogy nem a fiam az a sapkás férfi, aki látható a rendőrségi videókon. A szakértők megállapították, hogy a felvételeken látható férfi közel tíz centiméterrel alacsonyabb, mint a fiam. Kérvényeztük a fiam szabadlábra helyezését. A bíró a hónap végére dönti el, hogy az új fejlemények tükrében jóváhagyja-e. Ha nem is bocsátják szabadon, remélem, hogy legalább házi őrizetbe kerül