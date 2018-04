Titokzatos jelölttel próbálkozik a Fidesz a négy éve elbukott körzetben

Volt MIÉP-es, MDF-es, most fideszes, pedig mostani pártja plakátjait még tépkedte is egy korábbi kampányidőszakban. A 2000-es években az akkori miskolci szocialista városvezetés kampányeseményének számító Zsongó Lilllafüredet szervezte, de az MSZP-hez szorosabb szálakkal végül nem kötődött. Ő Hubay György a Fidesz jelöltje a borsodi 2-es választókerületben, Miskolcon.

A képviselőjelölttel a Csatatér-sorozat kezdete óta többször próbáltuk felvenni a kapcsolatot, kerestük a miskolci Fidesz irodában, az önkormányzaton keresztül, ahol képviselő, kértünk tőle személyes találkozót emailben, munkatársai ígértek visszahívást, de sehogy sem sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Így őt nem tudtuk elkísérni kampányolni, mint jobbikos és MSZP-s kihívóját, így mások elbeszélése és megnyilatkozásai alapján igyekszünk bemutatni a kormánypárti jelöltet.

Hubay György önkormányzati képviselői oldala meglehetősen szegényes, se képviselői program, se önéletrajz, se feltüntetett iskolai végzettség nem szerepel rajta. Vagyonnyilatkozata van csak feltöltve, amelyből kiderül, hogy van 1/16-nyi tulajdonrésze egy 662 négyzetméteres telekben, egy 2017-ben vásárolt 63 négyzetméteres miskolci lakása, illetve hogy egyetlen nagy értékű ingósága a 3500 kötetes könyvgyűjteménye.

Hárommillió forinttal tartozik egy magánszemélynek, megtakarítása nincs. Jövedelmét teljes egészében a miskolci önkormányzattól kapja: egyrészt képviselőként és bizottsági elnökként, másrészt az önkormányzat vagyonkezelő cégétől, a Miskolc Holding Zrt.-től, összesen havonta bruttó 625 ezer forintot.

Kriza úgy ültette be mindenhova, hogy nem volt munkája korábban, és még egy érettségije sincs

– mondta egy ellenzéki önkormányzati képviselő róla, utalva arra a vélekedésre, hogy Hubay Kriza Ákos polgármester embere. És arra a pletykára is, hogy Hubay életrajza nem véletlenül nem érthető el a város honlapján. Errők is kérdeztük emailben Hubayt, de hiába.

Hubay 2006-ban még a Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság nevű civil szervezet közös jelöltjeként gyűjtött 140 szavazatot az önkormányzati választáson. Korábban MIÉP-színekben indult Miskolcon.

A 2003-ban a Zsongó Lillafüred szervezőjeként – amelynek védnöke egy MSZP-s önkormányzati képviselő volt – beszélt a miskolci közgyűlésben, ahol azt mondta, korábban azért nem tudott elmenni a közgyűlésekre, mert „Dél-Amerikában, Argentínában és Brazíliában járt. A sport működését tanulmányozta.” Hubay egyébként korábban versenyszerűen kerékpározott, négyszeres országos bajnok. Bár utóbbira, mintha nem akarna bizonyítékot szolgáltatni a Magyar Kerékpáros Szövetség.

Hubay végül 2010 után kikötött a Fideszben, jelenleg a kormánypárt színeiben elnökli a miskolci önkormányzat rendészeti bizottságát. Majd nem kis meglepetésre ő lett a város egyik parlamenti képviselőjelöltje. Azért meglepetésre, mert azt tudni lehetett ugyan, hogy a 2014-ben itt vesztes Sebestyén Lászlót nem indítják újra, viszont Kriza polgármester nevét lehetett hallani sokszor mint lehetséges indulóét, aki a választókerületi Fidesz vezetését átvette a bukott jelölttől tavaly. (A miskolci 2-es körzet mellett a Fidesz-KDNP csak az egyik szegedi választókerületet veszítette el a 88 vidéki körzet közül a 2014-es parlamenti választáson.)

Kriza viszont, ha nyer, nem lehet tovább polgármester, ezért végül nem ő lett a jelölt. És nem is olyan fideszesek, akikről többen mondták, hogy rátermettebb Hubaynál. Mégpedig azért, mert

– magyarázta háttérben egy miskolci politikus.

Hubay György politikai tevékenysége két dolog körül forog: a rendészeti bizottsági elnökeként a miskolci közbiztonságról beszél sokat, illetve a nyugdíjasoknak szóló Salkaházi-program vezetője. Facebook-oldala és nyilatkozatai is nagyrészt erről szólnak.

– mondta Hubay a miskolci évértékelőn. Előszeretettel beszél a javuló városi bűnügyi statisztikákról, a Modern Városok Programmal a jövőben a városba telepítendő 800 térfigyelő kameráról, a közreműködésével alakított városi rendészetről, és a „nyomortelepek felszámolásáról.” Mint mondta, „dózerolási tervet” hirdettek, amelyek célja, hogy a főleg cigányok lakta szegregátumokat elbontsák:

– nyilatkozta Hubay nemrég a Mandinernek. Majd így folytatta a fideszes képviselőjelölt:

Igen, hallottam azt az ellenzéki véleményt, hogy csak tovább toljuk a nyomort, meg importáljuk a telepeket kijjebb. Ez nem igaz. A nyomortelepen élők java része visszament oda, ahonnan jött, úgy, mint a fészekrakó családok az avasi lakótelepről. Az egyszerűbb megélhetés reményében érkezőknek be kellett látniuk, hogy a városban és nem csak falun, ahol korábban éltek, dolgozni kell és be kell illeszkedni a közösségbe. El kell fogadni a rendet, dolgozni kell, nem a segélyért állni sorba, a gyermeket iskolába kell járatni, és be kell fizetni a lakbért.