Karácsony: Négy helyen visszalép az MSZP, a többi esélyes helyen lépjen vissza az LMP

Most Karácsony kampányrendezvényén muszlimoztak

A Marczibányi téri művelődési házban gyűlt össze a budai baloldali elit, hogy közös dzsemborival próbálják meg egyszerre lezárni a kampányt és az ellenzéki együttműködéseket. Ez nemcsak azért érdekes, mert a budai választókerületek alapvetően nem számítanak erős baloldali bázisoknak, de azért is, mert az MSZP-Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció legismertebb emberei közül jópárnak van budai kötődése.

Meg persze azért, mert Karácsony Gergely azt ígérte, kedd-szerda környékére már meg fognak egyezni az ellenzéki együttműködésekről. Ebből annyi teljesült eddig, hogy napközben bejelentették az együttműködések egyik verzióját, amit aztán Karácsony cáfolt, majd a cáfolatot Szél Bernadett cáfolta.

Egyébként régen lehetett ennyire lendületesnek és lelkesnek látni a szocialistákat, a Fidesz sorozatos botrányai és a hódmezővásárhelyi időközi rendesen felrázta az ellenzéket.

Kunhalmi Ágnes például sajnálta, hogy azt terjesztik a saját választókerületében, hogy neki Budán villája van, pedig itt sajnos csak a fideszeseknek vannak villáik.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy olyan plakátokat raktak ki a környéken, amelyeken egy rajzolt meztelen nő szerepel az ő neve alatt. Erre ő azt mondta, hogy ha szép női testet akarnak látni, akkor nézzék meg Szabó Tünde államtitkár korábbi fotósorozatait. A nem túl elegáns visszavágás arra utal, hogy Szabó korábban sportolóként levetkőzött a Playboynak.

Budán is élnek szegény emberek, kötötte ki ezután Kunhalmi, ami a Márai-féle Budán lakni világnézet szociáldemokrata újraértelmezése lehet.

Április 8-án mindenki ügyész és bíró lehet a szavazófülkében, be kell húzni az ikszet, hogy aztán be lehessen húzni Orbánéknak

– zárta le Kunhalmi a beszédét.

A legérdekesebb, hogy V. Naszályi Mártát a műsorvezető úgy mutatta be, amint aki öt nap múlva megnyeri a körzetét. Miközben a keddi nap nagy része arról szólt, hogy V. Naszályi állítólag visszalépett Csárdi Antal javára, amit később Karácsony Gergely személyesen cáfolt, hogy aztán Szél Bernadett cáfolja a cáfolatot, ahogy azt már említettük. Végül a cáfolat cáfolatát Karácsony ismét cáfolta, amikor bejelentette, hogy V. Naszályi körzetét felajánlják az LMP-nek.

Ebből már V. Naszályinak is látványosan elege volt, mert mindenkit felszólított, hogy tegyék fel a kezüket, ha nem a belvárosi visszalépésekről szeretnének beszélni, majd olyan lendülettel kezdett bele a saját programjának sorolásába, hogy nézni is fárasztó volt. V. Naszályi szerint azért nem tudunk a problémákról és a tervekről beszélni, mert folyamatosan a visszalépésekről kell helyette beszélni.

Végül azzal zárta le a beszédét, hogy ő nem lesz a kormányváltás akadálya, de ha visszalép, azt ő fogja bejelenteni, nem a sajtóból tudják majd meg, mert ennyi tisztelettel tartozik a választók felé.

Az is látványos volt, hogy V. Naszályi fricskaként be akarta mutatni a visszalépésére pályázóknak, hogy tud kampányolni. Egészen meglepően lendületesen beszélt, és jóval nagyobb tapsot kapott, mint Kunhalmi, csak Karácsony közelítette meg. Az egyébként félig üres terem több pontján elkezdték motyogni, hogy milyen jól beszél.

Niedermüller Péter ezután közölte, hogy a Magyar Szocialista Pártot és a Demokratikus Koalíciót nem lehet összeugrasztani, pedig sokan akarják, de az első sorokban itt nem az ő politikai ellenfelei, hanem a barátai ülnek. Szerinte egyébként a kormányváltáshoz nem a Jobbik kell, hanem a választók (nahát!).

A liberális Bősz Anett még a többiekhez képest is kiugró ember, mert ő az, aki miatt Fodor Gábor lekerült a közös listáról. Bősz Anett kapott ugyanis helyet az MSZP-Párbeszéd közös listáján, egyből tizenötödikként. Bősz egyébként kicsit kiesett a szinkronból, mert megdicsérte az MSZP-t a visszalépésekért, amelyek egyelőre nem történtek meg,

Szabó Tímea nem tudta eldönteni, hogy a visszalépésekről kell-e beszélnie, de aztán rájött, hogy fenét kell, mert aki azt gondolja, hogy ha nem ő egyedül váltja le az Orbán-kormányt, akkor nem is kell leváltani, az nem értett meg semmit az elmúlt nyolc évből.

Szabó konkrétan kijelentette, hogy ha Orbán nyer, akkor a választások után megkezdődik az általa megfigyelt kétezer ember ellehetetlenítése és bebörtönzése, azután azoké a millióké, akik nem értenek egyet Orbánnal.

Szabó szerint országosan is retteg mindenki, de a harmadik kerületben konkrétan mindenki retteg, őt például egyszerre állítják be a Jobbik és a DK tagjának. Aztán kiderült, hogy mindez azért van, mert a Fidesz is retteg.

Molnár Gyula pártelnök olyan megfejtésekkel szórakoztatta az embereket, hogy egyetlen jó döntés van: az MSZP-Párbeszéd listájára szavazni. Szerinte ennek a kormánynak a bizonyítványa már ki lett állítva. Ő nem érti, hogy ha ebben a rendszerben valakinek gyereke van, vagy volt már kórházban, hogyan állíthatja azt, hogy Magyarország jobban teljesít.

Nem akarok olcsó poénokat elsütni, de Disneyland és Legoland halálcsoport lenne a magyar válogatottnak

– mondta Molnár, arra utalva, hogy Orbán mennyit költött stadionokra.

Molnár Gyula azt is bejelentette, hogy ők ugyan 48 helyen már visszaléptek a DK javára, de hajlandóak további 3 helyen az LMP és egy helyen az Együtt javára visszalépni, ha az LMP minden esélyes helyen visszalép. Szerinte figyelembe kell venni azt, hogy aki 58 jelöltet állított, annak szűkebb a mozgástere, mint aki 106-ot, ezzel utalva arra, hogy az LMP sokkal több helyen tud visszalépni, mint az MSZP-P megmaradt négy lehetősége.

Karácsony Gergely megismételte, amit Molnár Gyula mondott, hogy már 48 helyen léptek vissza mások javára. Az a javaslata, hogy további négy körzetet ajánl fel az LMP-nek és az Együttnek.

Ez a négy körzet Csepel, Gödöllő, a Belváros és Szekszárd, mert itt lehet esélyes az Együtt és az LMP jelöltje.

Cserébe azt várják, hogy az összes nyerhető körzetben visszaléptetik a jelöltjeiket az MSZP javára.

Nem alibizünk, választást akarunk nyerni

– mondta Karácsony Gergely.

Azt szeretném üzenni azoknak, akik büszkék rá, hogy már két helyen visszaléptek, hogy mi 48 helyen tettük meg, úgy, hogy a támogatottságunk három-négyszerese az övéknek.

– szúrt oda végül az LMP-nek.

Az eseményt egyébként az Identitás Generáció apró tréfája szakította meg, amikor csadorba és fejkendőbe öltözött emberek jöttek be megafonnal, hogy

Köszönjük, Gergő, a mecseteket!