Kampányinfóba ment át Lázár Kormányinfója

Fontos dolgokat hangsúlyozott és emelt ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a választás előtti valószínűleg utolsó, roppant kurta, 112. Kormányinfón (élőben itt követheti).

Hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, mi történt az uniós tanácsi ülésen március 22-23-án. Orbán a bolgár elnökség határvédelmi csomagját azért nem támogatta, mert benne volt a menekültek szétosztása, a Budapest által gyűlölt kvóta. Magyarország továbbra is vétózni fogja az egységes uniós álláspontot az ENSZ „migrációs paktumával” kapcsolatban.

Hozzáfűzte, Oroszországról is szó volt, Theresa May brit miniszterelnökkel is beszélt Orbán. May közös EU-s fellépést kért, emiatt javasolta Orbán, hogy vissza kell hívni Moszkvából az unió állandó képviselőjét. A kiutasításról, ami Budapestről történt, nemzetbiztonsági ügy, erről Lázár nem akar részletesebben beszélni.

Aláhúzta, Soros Györgynek 2000 pénzelt aktivistája dolgozik Magyarországon, a feladatuk a döntések befolyásolása. Lázár szokás szerint nem mutatott bizonyítékokat, kampányolt. Szerinte a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli dolgozói például szövegszerű ajánlásokat tesznek. Lázár burkoltan fenyegetni kezdett, a választások után ezzel foglalkozni kell, a Stop Soros elfogadása szükséges.

Kiemelte, 25 éve nem voltak ilyen jók a foglalkoztatási adatok. A reálbérekről nem is beszélve. Lázár elmesélte, egy makói kandallógyárban járt, ahol nyomják fölfelé a béreket. A rezsicsökkentésről ismét elmondta, a gázzal vagy távhővel fűtő embereket segítik meg.

Megerősítette, hogy a kormány egy törvényjavaslatot nyújt be, hogy az egész országban nem épülhet 65 méternél magasabb épület, magyarul nem fog felhőkarcoló épülni Magyarországon. Három kísérlet van Budapesten, ott akár 120 méteres épületek is szóba kerültek, ami Lázár szerint hiba lenne, a Bazilika a legmagasabb pont. Két engedélykérelem egy területen több toronyházat is építene. A kormány még az érintetteket is kész kártalanítani.

Szóba kerültek a Kubatov Gáborhoz köthető kopaszok (kiemelten Szőke Ferenc) is, akik a Fidesz-székháznál megjelentek, valamint megakadályozták a tavalyi szocialista népszavazást. Lázár szerint az egész „kampányhazugság vagy kampánymese”, a Fidesz soha semmilyen utasítást nem adott senkinek. Azt nem tagadta, hogy Kubatov adhatott, viszont

hogy belőve vagy részegen valaki mit beszél, azzal nem kívánok foglalkozni.

Leszögezte Lázár a letelepedési kötvényes ügyről azt mondta, a bevándorlási hivatal vezetője azt mondta, átvilágítottak minden igénylőt, ezért ők vállalják a felelősséget. Visszaélés, hiba, hanyagság nem volt, hiába kapott letelepedési engedélyt körözött bűnöző vagy a szír kormány pénzmosója. Szerinte a BÁH és az elhárítás is profi munkát végez. Más kérdés, mi jelent nemzeti biztonsági kockázatot, majd rátért arra, hogy a röszkei zavargók.

Elmondta az új, náci plakátokra emlékeztető Fidesz-plakátokról, hogy a kormánynak határozott álláspontja van. Abban nincs kivetnivaló, hogy tájékoztatják az embereket. Arról nem beszélt, egy STOP felirat mennyiben tekinthető tájékoztatásnak. Hihetetlen, de gyurcsányozni kezdett, mondván ők népszerűsítették plakátokon a kormányt 2006-ban. A mostani plakátkampány persze független a választásoktól. Ennek kapcsán felmerült egy kérdésben, nem fűtik-e túl az indulatokat a neten keringő, a fideszes média által átvelt migránsellenes hírekkel.

Lázár közölte, ő nem fűti, hanem hűti az indulatokat, és róla is terjednek álhírek. Aki szerint álhírekkel meggyőzhetők a magyar választók, azok alábecsülik a bölcsességüket.

Megemlítette, mindenre van lehetőség, akár Paks 2. építésének leállítására is. A bővítésről több törvény született, a mindenkori többség ezeket átírhatja. A kérdés, hogy van-e értelme ennek, ugyanis 300 engedély van meg, halad a szerződés teljesítése. Az orosz fél szerinte nem könnyű tárgyalópartner, de a terület átadása már megtörtént, a következő hetekben kezdődik az építkezés.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/Illyés Tibor)