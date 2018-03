Hangfelvétel: Áderék odaszóltak, hogy gyorsan kéne 200 millió

Elnök Úr, mi van má’? – Pálinkás József egy belső megbeszélésen munkatársai előtt Áder Jánosnak címezve poénkodott, amikor úgy érzete csőbe húzták. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője az államfő környezetéből érkezett kérésnek megfelelően megtett mindent, hogy időben meglegyen a pénz az államfőnek fontos budapesti Víz Világtalálkozó magyar sztártalálmányának legyártásához, ám egy ideig úgy nézett ki, hogy a rendkívüli gyorsasággal megadott 200 milliós támogatás ellenére nem készül el a napelemes víztisztító konténer. A birtokunkba került hangfelvétel szerint az államfő környezetéből a hivatalos utat megkerülve lobbiztak a cég támogatásáért.

2016 novemberében még nem volt Magyarország ellensége az ENSZ. A Budapesten megrendezett Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit) meghívottjai között volt a világszervezet számos vezető tisztségviselője, sőt maga Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is küldött videoüzenetet a megnyitóra, amit Áder János köztársasági elnök beszéde után mutattak be a Millenárison.

Áder, aki egy időben kacérkodott az ötlettel, hogy megpályázza az ENSZ főtitkári posztját, az utóbbi években környezetvédő imázst épített ki magának, a világtalálkozó idején pedig különösen rákapcsolt fenntartható fejlődés programjának hirdetésére.

A víz ma a legveszélyeztetettebb erőforrás, ezért el kell érni, hogy a víz váljon a politikai gondolkodás és cselekvés legfontosabb kérdésévé

– mondta a köztársasági elnök a megnyitón.

Az Áder János számára széles körű nemzetközi figyelmet biztosító rendezvény előkészítésébe azonban kis hiba csúszott, késésben volt a házigazda standjának fő helyére szánt magyar találmány megvalósítása. Már csak pár hónap volt hátra a megnyitóig, amikor kiderült, hogy még jelentős összegű támogatásra is szüksége lenne az Aquaprofit Zrt.-nek az IWAT (Intelligent Water Aid Technology) névre keresztelt mobil ivóvíz-előállító konténerének elkészítéséhez.

A 24.hu információja szerint a problémát úgy oldották meg, hogy Áder János környezetéből odaszóltak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba, hogy kellene egy kis segítség. Mégpedig 200 millió forint.

A legmagasabb helyről érkező telefon feladta a leckét Pálinkás Józsefnek. Az innovációs hivatal vezetője egy belső megbeszélésen jelentette be:

Van itt egy projekt, amit meg kell oldani, és én majd megoldom a saját keretemből.

Pálinkás a munkatársai előtt nem titkolta, mi az oka, hogy a projektet kiemeli a szokásos eljárásrendből. Forrásaink szerint elmondta, hogy a köztársasági elnök idő szűkében van a közelgő világtalálkozó miatt, és az alapjában jó, de nagyon drága projekt mögött álló cég olyan helyzetbe került, hogy képes nyomást gyakorolni.

Az egyedi keret alkalmazásával garantált volt a támogatás, és a víztisztító előállítója mentesülhetett a szokásos eljárásrend alól, néhány hét alatt megkaphatta a pénzt. Egy ilyen típusú műszaki berendezés tervével normál esetben ki kellett volna várni a megfelelő pályázat kiírását, majd a beadási határidőt, a formai bírálatot, a külsős tartalmi bírálatot, a döntéshozatalt és a szerződéskötést.

Pálinkás egy későbbi megbeszélésen is előhozta a témát. Akkor már azért, mert dühítette, hogy tőle kivételes gyorsaságot vártak el, a másik oldal viszont egyáltalán nem sietett a ráeső feladatok elvégzésével. Meg is jegyezte:

Nem szeretem, hogy mindenféle helyekre elrohangálnak, és akkor valaki vagy a sameszuk felveszi a telefont, és felhív.

A 24.hu birtokába jutott hangfelvétel akkor készült, amikor már működnie kellett volna a gépnek, de az innovációs hivatal elnökében kétségek támadtak, hogy lesz-e egyáltalán valami a projektből. Pálinkás a munkatársai előtt poénkodott a víztisztítóval:

Meg kell nézni, hogy működik-e a berendezés, mert ha nem működik a berendezés, akkor az Aquaprofitnak fogok egy levelet írni, másrészt a köztársasági elnök úrnak, hogy Elnök Úr, mi van má’?

Az innovációs hivatal arra a kérdésünkre, hogy miért egyedi döntéssel finanszírozta egy víztisztító berendezés összeszerelését, azt írta:

Az Aquaprofit Zrt. a 2016. novemberi Budapest Water Summit keretében vállalta egy a felszíni és a felszín alatti vízbeszerzési lehetőségekhez univerzálisan csatlakoztatható konténeres víztisztító berendezés, mint hazai innováció bemutatását a világtalálkozó közönségének. A támogatási kérelem benyújtója ipari kutatás és kísérleti fejlesztés megvalósítására kért támogatást a speciális víztisztító berendezés fejlesztésére és prototípusának elkészítésére.

A hivatal szerint a pályázó úgy kapott pénzt, hogy csak egy prototípus elkészítését vállalta, vagyis a kiállításon való részvételen kívül nem vártak el tőle semmilyen piaci sikert.

Az Aquaprofit Zrt. egyébként menő cégnek számít a vizes szakmában, nem véletlen, hogy Áder is őket választotta, hiszen a nagyobb megbízások terén is el tudott érni kivételesen jó pozíciókat. A cég Mészáros Lőrinc vállalkozása mellett kapcsolódhatott be például egy 34 milliárdos békési vízminőségjavító-projektbe, ahol a Drén-Aqua Konzorcium nettó 8,213 milliárd forintos részmunkára kapott megrendelést.

Ebben a munkában azonban nem volt szerencséje a Nádasi Tamás és Udud Péter tulajdonában álló társaságnak, egy elszámolási vita miatt éppen a Víz Világtalálkozó előtti hónapokban meggyűlt a baja az alvállalkozóival. A balhé miatt 2016 szeptemberében még végrehajtást is elrendelt a bíróság a cég ellen.

A cégtől nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy a világtalálkozó után gyártottak-e további darabokat az IWAT-ból, vagy csak a prototípus készült el belőle a világtalálkozóra.

A Köztársasági Elnök Hivataltól megkérdeztük, az államfő közbenjárt-e Pálinkás Józsefnél, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál az Aquaprofit Zrt. támogatásának ügyében, miként azt is szerettük volna megtudni, volt-e valaha formális vagy informális kapcsolata a céggel. Választ nem kaptunk, de a vállalkozás honlapján legalább közös képet találtunk Áderről és IWAT-projektről.

