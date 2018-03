Gyurcsány osztja, a Jobbik keveri a kártyát – Kósa elemzett Bayernak

A tárca nélküli miniszter szerint az ellenzék bármire képes pénzért, hatalomért.

A higgadt, megfontolt házigazdaként beharangozott Bayer Zsolt az Echo TV showműsorában először hosszan méltatta a Békemenetet, újra felidézte kedvenc logikai fejtörőjét (ki viszi át az ellenzék politikusait egy ladikkal a túlpartra) és a svédországi magyar nő kálváriáját, a Facebook elképesztő cenzúráját, kettős mércéjét, amit néhány hete már ő is saját bőrén tapasztal.

Hát menjetek ti el az anyátok keservébe, arany kicsi Zuckenberg (sic!) testvér! Hogyha kérhetném.

Ezt követően jött a sajtóklub országjárásáról már ismert hír, majd megérkezett Kósa Lajos. A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős miniszter Bayer kérésére felidézte, mi mindent találtak már ki róla 2002 óta.

Akkor egy prostituálttal hozták hírbe, utána ő lett a helyi maffia főnöke, majd jött egy Portik-videó, 2014-ben a családját kezdték ki, vagyis nem telt el úgy választás, amin képviselőként indult, hogy ne támadták volna valami brutális álhírrel. Most az ellenzék összeállt egy csalóval, hogy négy milliárd euró (1300 milliárd forint) ellopásával vádolja.

Kósa szerint egyébként

a Jobbik keveri a kártyát.

Lajos Lajosnak farkasa

A miniszter szerint a csengeri nő egyetlen szava sem igaz, az asszony az édesapja halálával házalt, de az apja akkor még élt, az általa felhozott dolgok hamisítványok, az egész egy kamu. Kósa feljelentést tett, a történetet pedig a kampánnyal és Simicskával magyarázta, mondván,

Simicska azt ígérte ennél nagyobb atombombákkal jön elő.

Kósa Lajos azt mondta: ő nem kapott egy fillért sem, a hölgy ellen már novembertől nyomozás folyik, mert sok embert átvert, rengeteg pénzt csalt ki.

Megint egy hazugság, amilyennel 2002 óta rendszeresen próbálkozik ellene az ellenzék.

Az ilyen ügyeket egyébként az ellenzék gyengeségével magyarázta, hiszen könnyen lehet, hogy csak négypárti parlament lesz: LMP, Jobbik, Fidesz, KDNP. A szocialistáknak 10 százalékon van a küszöb és folyton alá mérik őket. Bár a DK a küszöb körül mozog, a baloldal bajban van.

Nekik most 20 van a kezükben és lapot kérnek és várják, hogy mi történik, mert tudják, hogy az ellenfélnél 21 van, a kormánypártoknál. Mi rendben vagyunk, felálltunk, programunk van.

A képlet is egyszerű. Van két tábor, az egyik meg akarja védeni az országot, másik be akarja engedni a migránsokat. Nagyon kockázatos választási stratégiát választottak. Van olyan, aki húszra lapot kér, de nem várja meg a lapot, felrúgja az asztalt, mert akkor történhet bármi.

Gyakorlatilag ez történik. Szerintem az ellenzék fog még előjönni valami kamu történettel, mert nekik semmi sem drága. Pénzért és hatalomért bebizonyították, hogy mindenre képesek

– tette hozzá. Kósa Lajos egyetértett Bayer Zsolttal, hogy a Fidesznek csak egy mérkőzése van, az április 8-i választás, de az ellenzéknek legalább 3-4 mert még egymással is fociznak. Kósa szerint Gyurcsány az egyetlen, akinek van valamilyen stratégia a fejében, most is kiderült, hogy ő osztja a lapokat az ellenzéknek.