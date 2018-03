Szél Bernadett vasárnap Gyurcsánnyal, hétfőn Vonával tárgyal

Hétfőn találkozom Vona Gáborral és négyszemközt egyeztetünk. Sorsközösség lettünk, mi ellenzéki pártok, azok után, hogy Orbán Viktor a nemzeti ünnepen lényegében mindenkit befenyegetett, aki nem őt támogatja, azt mondta, hogy, aki nem tetszik neki, azzal leszámol

– mondta Szél Bernadett az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az LMP társelnöke arról beszélt, hogy hétfőig azon dolgozik, hogy minél több párt egyeztessen a választás előtt.

Az Országos Politikai Tanács szinte egyhangúan döntött úgy, hogy az együttműködésre kell törekednünk. Bárki mást mond, az nem ismeri a párt vezető testületeinek döntéseit.

Szél Bernadett az ellenzéki pártok nyilatkozataiban sok ellentmondást lát, azt mondta, elege van abból, hogy a pártok furkósbotnak használják az együttműködést, de nem hajlandók igazi egyeztetésre.

Még próbálja elérni, hogy Vona Gábor is elmenjen vasárnap délután Gyurcsányhoz, de ha nem is jön össze, hétfőn ők akkor is leülnek beszélgetni.

Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás