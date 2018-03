Kósa Lajos azt állítja, átverték a négymilliárd eurós megbízással

Az ellenzéki média lejárató kísérletéről mindent, egyben

Ez egy szélhámoskodás, lejáratás-kísérlet. Ha ma valaki azt mondja, hogy van egy rakás pénze, ma is azt mondanám, hogy fektessen be Magyarországon, vegyen rajta Államkötvényt. Ma is ezt mondanám, mert nekem Magyarország az első! Az ellenzéki média szerint ez bűn, amit megértek, mivel ők szinte minden esetben külföldi vagy egyéb idegen érdekeket képviselnek.

Közzétette: Kósa Lajos – 2018. március 13.