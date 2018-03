Felnyomott a Kétfarkú két kamupártot a Kúriánál

Az MKKP nem hagyja, hogy két, gyanús aláírásokat is leadó, támogatásra utazó kamupárt listát állítson.

A szokásos lazasággal jelentett be egy komoly tettet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP): feljelentettek két bizniszpártot, amiket a gyanú szerint a kampánytámogatások lehívása miatt hoztak létre.

Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát.Itt a teljes cucc: http://valasztas2018.ketfarkukutya.com/wp-content/uploads/2018/03/286-287-2018-nvb.pdf Közzétette: Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 2018. március 12.

A párt Kúriának benyújtott felülvizsgálati kérelmében megemlítik a 24.hu mai cikkét is, amiben az országos listát is állítani tudó kamupártokat, illetve a köztük felbukkanó összefonódásokat vettük sorra. Érdekesség, hogy arra lehet jutni, hogy a szálak Szepessy Zsolt volt monoki polgármester és politikai kalandor kezében futnak össze.

Tordai Csaba ügyvéd a Családok Pártja (CSP) és a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja (MEDETE Párt) országos listájának nyilvántartásba vételét utasíttatná vissza a Kúriával. Azzal indokol, hogy Szepessy fő pártját, az Összefogás Pártot nem vették nyilvántartásba, mert ajánlásaikkal összefüggésben bűncselekmény gyanúja merült fel.

Az ügyvéd szerint ugyan a demokrácia nagy ünnepe a választás, de ha valaki rosszhiszeműségből indul el rajta, attól megtagadható az indulás joga. Vannak ugyanis pártok, amik nem az alaptörvényben rögzítettek szerint, azaz a közügyek megvitatásának céljával akarnak hatalmi pozícióba kerülni. Ráadásul 2014-ben már volt precedens a nyom ás a támogatás visszafizetése nélkül felszívódó kamupártokra.

A Családok Pártja is a semmiből jött, több cikk mellett lapunkét is idézve támasztják alá, mennyire nem fejtettek ki eddig semmilyen tevékenységet, ahogy a MEDETE sem. Több választókörzetben a CSP és a MEDETE jelöltjei ellen feljelentést is tettek a szabálytalan aláírások miatt, miközben ezek a pártok sokszor családtagokat indítottak egymás ellen. Mindenesetre ha a Kúria befogadja a kérelmet, az MKKP szerint „300 milla” közpénz menekülhet meg.

(Kiemelt kép: Pál Anna Viktória)