A határidőn túl is szorgosan gyűjti az aláírásokat a Fidesz

Természetesen már nem a választáson való induláshoz, de a Kubatov-listához jól jöhet.

Bár az ajánlások összegyűjtésének határideje már egy hete lejárt, a Fidesz továbbra is gyűjti az utcán az aláírásokat – írja a hvg.hu.

A portál munkatársa a Királyhágó téren próbált érdeklődni egy Fidesz-standnál, hogy miért vannak még az utcán. Természetesen már nem a hivatalos aláírásgyűjtő ívekkel, hanem a párt támogatói aláírásgyűjtő íveivel, amivel saját adatbázisukat építhetik.

Még Orbán Viktor februári egri videójában is ezekkel az ívekkel házalt a miniszterelnök, akkor nem is esett szó arról, hogy a választásokra gyűjtenek aláírásokat, Nyitrai Zsolt is támogatói ívről beszélt.