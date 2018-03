Tarlós István szabadságolná Lázár Jánost

A Magyar Nemzetnek Tarlós István azt mondta, nem tartja éppen ügyes húzásnak Lázár János Bécset becsmérlő Facebook-videóját. Ugyanakkor arra a felvetésre, mit tenne, ha egy másik ország minisztere a Hős utcában arról beszélne, sok itt a bevándorló, a kosz és a bűnözés, azt mondta: semmit nem szólna, ő főpolgármester, nem miniszter.

Később ugyanakkor így „védte” a minisztert.

Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs után. De hát ők is értékes emberek, és meg kell védjem Lázár Jánost egy másik szempontból, mert főpolgármesterként valójában mégiscsak miniszteri rangban vagyok, és ez megkönnyíti a véleményalkotás lehetőségét, eléggé szabadon nyilatkozhatom.