Feljelentették Lázár Jánost

Feljelentést tett közösség elleni uszítás gyanújával Lázár János ellen a Közmunkás Szakszervezet társelnöke – írja a Hír Tv. Komjáthi Imre már korábban jelezte, nem hagyja annyiban, hogy a miniszter egy vásárhelyi lakossági fórumon azt mondta, javul a közbiztonság, mert többen ülnek börtönben, és mert a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.

Komjáthi Imre szerint egy felelős beosztásban levő politikus nem mondhatja azt több mint 150 ezer közmunkásról, hogy azért nem lopnak, mert nincs idejük rá. Mint a városikurírnak mondta, nem vár semmit Polt Pétertől, de legalább odacsap egy kicsit.

Ma beszéltem egy 59 éves nénivel, aki az egyik szemére megvakult. Nem kapta meg a kellő százalékot a rokkantnyugdíjhoz. A gátakon és a földeken dolgoztatják 54300 forintért. Többek között őt is letolvajozta ez a Lázár uraság. Nem adom fel!

Azt teszi, amit a szíve diktál.

Egyszer csak eltakarodik ez a banda is. A pártállami rendszernek is vége lett. Ennek is vége lesz. Ütök néhány szeget a NER koporsójába. Legalább a gyermekeimnek büszkén nézhetek a szemébe, ha megkérdezik: Apa te mit tettél?