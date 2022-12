Ez a sláger hozza a legtöbb pénzt karácsonykor a konyhára

Ha szeretjük, ha nem, a karácsonyi zene olyan műfaj, amelyet az ünnepkörben egyszerűen nem lehet elkerülni. Advent idején minden rádióállomáson, szupermarketben, otthonainkban is szinte a csapból folnak az ismert világslágerek.

Bár az olyan ismert előadók, mint Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber és Kylie Minogue idén ünnepi albumokat dobtak a piacra, régi idők bálványainak karácsonyi dalaival nem tudnak versenyre kelni.

A legnépszerűbb karácsonyi slágerek zöme a 70-es és a 80-as évekből való, így azok már-már egész életre szóló jogdíjakat biztosítanak előadóiknak.

A Style Magazin a becsült, jogdíjakból származó bevételekből most közzétette, kik keresik évente a legtöbb pénzt karácsonyi slágerük jogdíjával.

Íme a top 5-ös lista

5. Wham!: ‘Last Christmas’ (1986) – Becsült éves bevétel: 365 000 USD

4. Bing Crosby: „Fehér karácsony” (1942) – Becsült éves bevétel: 400 000 USD

3. Mariah Carey: “All I Want for Christmas is You” (1994) – Becsült éves bevétel: 485 000 USD

2. The Pogues és Kirsty MacColl: “Fairytale of New York” (1988) Becsült éves bevétel: 485 000 USD

1. Slade: “Merry Xmas Everybody” (1973) – Becsült éves bevétel: 1,2 millió USD

A Slade örökzöldjével kapcsolatban a 76 éves Noddy Holder társíró és énekes azt állítja, hogy a dallamot egy hagyományos brit családi karácsonyra írták, a korszak bénító gazdasági válsága közepette.

Sztrájkhullám volt országszerte, az embereket fel akartuk vidítani valami széppel

– nyilatkozta még 2007-ben a brit médiának.

A Slade karácsonyi dala azóta is rendszeresen felkapaszkodik az ünnepkörben a slágerlistákra, ami pénzügyileg a zenekar számára is felvidító.