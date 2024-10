Gyarmatosításról szóló regényt minősítettek át fikciós irodalommá Texasban

Komoly tiltakozást váltott ki az, hogy átsoroltak a fikciós irodalom kategóriájába a Texas állameli Montgomery megyében egy gyerekkönyvet, amely a gyarmatosításról szól – írja a Guardian.

Az ügy azzal kezdődött, hogy egy helyi lakos kifogásolta Linda Coombs gyerekeknek írt könyvét a gyarmatosításról (Colonization and the Wampanoag Story), egészen pontosan azt, hogy nem fikciós irodalomként teszik a könyvtárak polcaira. A 2023-ban megjelent könyvben a történész az őslakosok szempontjából beszél a kolonizációról. Mindez addig eszkalálódott, amíg már a megyei tanács is foglalkozott az üggyel a helyi jobboldali aktivisták nyomására, ennek eredményeként pedig az a döntést született, hogy Coombs könyvét fikciós irodalomként kell kínálni a helyi könyvtárakban. A döntés ellenzői kiemelik, hogy a döntéssel kapcsolatban a könyvtárosok véleményét egyáltalán nem kérték ki.

Azt állítani, hogy ez a könyv fikció a történelmünk és az álláspontunk elutasítása. A Colonization and the Wampanoag Story című könyv és társai rendkívül fontosak az őslakos gyerekek számára, ezek erősítik bennük ugyanis az őslakos identitást. De a nem őslakos gyerekek számára is az, mivel az ő ismereteiket is formálják ezek az információk. És az ország is jobban jár, ha tájékozottabbá válunk saját történelmünket illetően

– fűzte hozzá a történtekhez Debbie Reese, az Amerikai indiánok a gyerekirodalomban szervezet alapítója.

A National Campaign for Justice nevű progresszív szervezet máris petíciót indított, hogy a könyvet sorolják vissza, az aláírásgyűjtés jelenleg 34 ezer aláírásnál jár.