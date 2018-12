Csomagot kézbesített a futár, de őt érte a meglepetés

Mókusokkal ugyan itthon is lehet találkozni, de az apró rágcsálok felbukkanása a parkokban egyáltalán nem olyan megszokott, mint mondjuk Londonban, vagy a New York-i Central Parkban, és a hazai példányok nincsenek is annyira hozzászokva az emberhez, mint a nyugati metropoliszokban lakó társaik.

Cofidis tipp – Legyen jobb a napod! Adj fel képeslapot valakinek! Még csak külföldre sem kell menni ezért. Az öröm garantált lesz.

Ők különösebb félelem nélkül jönnek a közelünkbe, simán lehet őket fotózni, sőt valamilyen élelem reményében még attól sem rettennek meg, hogy felmásszanak az emberekre. Viszont még hozzájuk képest is kifejezetten menő az a Chicagóban külvárosában élő mókus, akinek az akcióját egy ajtóra szerelt biztonsági kamera örökítette meg december elején.

A rövid, fél perces felvételen jól látható, ahogy a UPS egyik futára épp csomagot kézbesít: megérkezik, megnyomja a csengőt, az ujjaival dobolva várakozik, majd a bal oldalon teljesen váratlanul felbukkan a félelmet nem ismerő mókusunk, aki a szállító legnagyobb meglepetésére igencsak kíváncsi rá, hogy ki érkezett az adventi koszorúval díszített ajtóhoz.

A futár először kicsit megijed a nyakába ugró meglepetéstől, de aztán kacagva nyugtázza, hogy a kíváncsi rágcsáló még a sapkájára is felmászik. Ezen a ponton ráadásul már azt sem lehet kizárni, hogy a mókus valójában egy lelkiismeretes házőrző, hiszen a kézbesítő alapos ellenőrzése után még biztos távolságból azt is megvárja, hogy a címzett ajtót nyisson és átvegye a csomagot.