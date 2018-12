Besétált a boltba, és mindenki számláját kifizette

Eddig csak filmen láttunk ilyet, de most a valóságban is megtörtént: egy férfi besétált egy áruházba, és mindenki számláját kifizette – írja a CNN. Az eset november 15-én történt a Vermont államban található Derby városkában, ahol egy férfi besétált a helyi Walmartba, és szinte minden jelenlévő költségét magára vállalta, sőt még azokét is, akik nem tartózkodtak a boltban, csak félretetettek maguknak termékeket.

Cofidis tipp – Legyen jobb a napod! Tarts magadnál egy kis aprót! Ha rászorulót látsz, adj neki! Ha csak 50 forintot adsz, már attól is jobban érzed magad, róla nem is beszélve.

A boltban jótékonykodó ismeretlenről az egyik jelenlévő, Julie Gates még fotót is készített, miközben épp elhagyta az üzletet, de a képen nem látszik a férfi arca, csak az, hogy nagy New England Patriots rajongó, hiszen a csapat dzsekijét viselte.

Julie azon szerencsések közé tartozik, akinek a férfi segített, és a nő egy Facebook posztban emlékezett meg az esetről. Elmondása szerint először hihetetlenül fogadta a váratlan felajánlását, hogy kifizetnék a számláját, és nem is nagyon foglalkozott vele, őrültnek hitte az őt megszólító férfit. Szokás szerint bevásárolt, de a körút végeztével a pénztárnál ott várta az ismeretlen, aki szó nélkül kifizette a 200 dolláros cehet a saját bankkártyájával.

Gates meglepődött, és meg is kérdezte, hogy ki engedheti meg ezt magának. A férfi mindössze annyit reagált: „a Mikulás”.

A CNN-nek a bolt egyik alkalmazottja megerősítette a történetet, hozzátéve, hogy nem Julie Gates volt az egyetlen, akinek a Patriots rajongó kifizette a vásárlását, ugyanakkor a jótétemény helyszínéül szolgáló Walmart képviselő nem nyilatkoznak arról, hogy pontosan hány személy milyen értékű számláját állta saját költségére a meglepően nagyvonalú férfi.

Miután Julie a Facebookon megosztotta a történetét, ismerősök és barátok jelezték számára, hogy nem csupán vele volt nagylelkű az ismeretlen, de másokkal is, olyan vásárlókkal, akik nem is tartózkodtak az üzletben. Gates egyik ismerőse arról számolt be, hogy a bolt az eset után nem sokkal később értesítette, hogy valaki rendezte a 800 dolláros számlájukat.

Gates az egész esetet úgy írta le, mintha egy karácsonyi filmbe csöppent volna, hozzátéve, hogy a jótékony férfi csupán annyit kért tőle, hogy ossza meg mindenkivel az üzentét, ami csupán ennyi: