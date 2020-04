Hogyan készülj fel a home office-ra? (x)

Annak érdekében, hogy a COVID-19 terjedését visszaszorítsák rengeteg cég hazaküldte a dolgozóit, hogy azok otthonról végezzék a munkájukat. Éppen ezért összeszedtünk néhány tanácsot, ami segíthet az otthoni munkavégzésben mindenki számára.

Készíts időbeosztást

Egy kész tervhez igazodni sokkal könnyebb és segíti a magánélet és a munka szétválasztását. Sok embernek nehéznek bizonyulhat az otthoni munkavégzés, hiszen nagyon sok minden elterelheti a figyelmünket az otthonunk melegében, ami az irodában minden bizonnyal soha nem történhetne meg. A munkaidő és a szabadidő szétválasztása ezért rendkívül fontos, amit egy időbeosztás nagyban tud segíteni.

Ne felejts el szünetet tartani

Ahogyan az irodában is jár, úgy otthon is érdemes néha kinyújtóztatni a végtagjainkat, elszívni egy cigarettát vagy meginni egy kávét anélkül, hogy a munkával foglalkoznánk. A 8 órás munkaidő során sokat segít pár szünet beiktatása, ami nem csak fizikailag, hanem szellemileg is segít felfrissülni, hogy újult erővel állhassunk neki újra a kihívásoknak.

Legyen kényelmes a munkakörnyezet

Sok embernek jelentősen javul a teljesítménye, ha emeli a komfortérzetét. Legyen egy kényelmes székünk, fotelünk vagy kanapénk, növény vagy bármilyen dísztárgy a közelünkben, amitől jobban érezzük magunkat és máris jobban fog menni a munka.

Használjuk a legjobb szoftvereket

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a Keysworlds-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.