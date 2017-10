A Marson akár helyben előállíthatjuk az oxigént

Az emberes űrutazás következő célállomása, úgy tűnik, a Mars lesz – a NASA már 2030-ban szeretne embert küldeni a vörös bolygóra, pedig egyelőre számtalan olyan kihívás van egy ilyen akcióval kapcsolatban, amelyek megoldásának még a közelében sem járunk. A marsi oxigén problémája viszont most akár meg is oldódhat, méghozzá a plazmabontás segítségével.

Az hagyján, hogy a Marsnak igencsak ritkás légköre van a földi atmoszférához képest, de még annak is 96 százaléka szén-dioxid, ami egyáltalán nem tűnik kecsegtető környezetnek az emberi szervezet számára. Nagyobb mennyiségű oxigén nélkül mi nem nagyon tudunk túlélni a vörös bolygón, odacipelni pedig elég problémás lenne, arról nem is beszélve, hogy óriási lenne a rizikó, hiszen ha valamiféle meghibásodás miatt elillan, az első marslakók rövid időn belül megfulladnak.

A szén-dioxidbul veszi ki a zoxigént

Erre a problémára lehet megoldás a Lisszaboni, a Portói Egyetem és a párizsi École Polytechnique kutatóinak technológiája, ami a plazmabontási módszereket használná fel a vörös bolygó felszínén. Az, hogy a plazmával (esetünkben például a nem termikus változattal) szén-dioxidból oxigén nyerhető, egyáltalán nem újdonság, a módszert évtizedek óta kutatják teljesen más okokból is, mint a marsi túlélés.

Az alkalmazások köre rendkívül széles, az erőművek füstgázait is kezelhetjük vele, sőt, üzemanyagot is állíthatunk elő a segítségével, akár a Marson is. A nem termikus, azaz 300 Kelvines plazmában a szén-dioxidot könnyedén szén-monoxidra és oxigénre lehet bontani.

A Plasma Sources Science and Technology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Marson a folyamat helyi anyagokkal is elvégezhető, ami hatalmas előnyt jelent abból a szempontból, hogy kevesebb súlyt kell cipelnie az űrhajónak, ami az első marslakókat viszi majd a vörös bolygóra.

Oxigén és üzemanyag is létrejön

„Az alacsony hőmérsékletű plazmával történő bontás két dolgot is megoldhat az emberes Mars-misszió során. Nemcsak egy stabil, megbízható oxigénforrást jelentene, hanem üzemanyagforrást is, hiszen a szén-monoxidos keveréket akár rakéta-üzemanyagként is használhatjuk” – nyilatkozta a kutatás egyik vezetője, dr. Vasco Guerra, a Lisszaboni Egyetem professzora.

A technológia tényleg ígéretesnek mutatkozik, de sajnos csak egyet old meg azon problémák hosszú sorából, amelyeket még meg kell oldanunk, mielőtt bárkit is a Marsra küldünk. Persze megbízható oxigénellátás nélkül nincs is értelme Mars-misszióban gondolkodnunk, így ha ezt a módszert megbízhatónak találják, akár hatalmasat is léphetünk vele előre az emberes Mars-utazás felé vezető úton.