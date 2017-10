2019-ben vinne először turistákat az űrbe a Blue Origin

A Blue Origin szerint a vállalat 2019 áprilisára áll majd készen arra, hogy turistákat vigyen az űrbe.

Az időpontot Bob Smith, a cég vezérigazgatója ismertette múlt héten az amerikai Nemzeti Űrtanács virginiai ülésén – számol be az IFLScience.

A következő 18 hónapon belül embereket indítunk az űrbe. Nem asztronautákat, hanem átlagos állampolgárokat

– mondta Smith.

A Blue Originnél eredetileg úgy gondolták, hogy az első űrturistákat szállító járművet 2018-ban bocsátják fel, az új dátum tehát késést jelent. Ha Elon Musk csapata tartja magát az eredeti ütemtervhez, a SpaceX megelőzheti a Blue Origint, és már 2018 végén elszállíthat két utast a Holdhoz.

A Blue Origin első turistajáratának indítása előtt tesztrepüléseket hajt majd végre képzett pilótákkal és mérnökökkel. A vállalat a repülésekhez a New Shepard nevű újrahasználható rakétát fogja használni, amely eddig öt sikeres úton van túl – igaz, mindegyik repülés személyzet nélküli volt.

Az űrutak mindössze 11 percig tartanak majd. A turisták a rakéta tetején található kapszulában kapnak helyet, mely egység végül ejtőernyővel landol a Földön, míg a rakéta meghajtói segítségével tér vissza.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni egy kiruccanás az űrbe.

Elég valószínű, hogy az űrutazást az átlagemberek nem engedhetik majd meg maguknak. Az űrturizmus elindításával évek óta próbálkozó Virgin Galactic nevű cég 250 000 dolláros jegyeket kínál, nem valószínű, hogy a Blue Origin kifejezetten olcsó járatokban gondolkodna.

A vállalat egyébként egy új rakéta, a New Glenn megalkotásán is dolgozik, mellyel hosszabb utakra vihetné az ügyfeleket. A cég a New Glenn után a New Armstrongot hozná létre, amely neve alapján valószínűleg a Holdhoz fogja szállítani a turistákat.

