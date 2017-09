Miért egyre nehezebb a másnap, ahogy öregszünk?

Egyetemistaként az ember még minden probléma nélkül végigdorbézol egy éjszakát, hogy aztán egy-két óra alvással megérkezzen a reggel 8-as előadásra. Ahogy öregszünk azonban, egyre nehezebben viseljük egy-egy görbe éjszaka következményeit - nemcsak kora reggel, de egész nap használhatatlanok vagyunk. A tudomány azt is tudja, hogy miért.

Valószínűleg nem mondunk nagy újdonságot azzal, hogy az alkohol nagyobb mennyiségben (értsd: egy pohárnál több esetén) nagyon rosszat tesz a testnek. Közvetlen hatása, hogy

kitágítja az agyi ereket (helló, fejfájás!),

gátolja az antidiuretikus hormon felszabadulását (ez felel azért, hogy a szervezet hidratált maradjon),

irritálja a gyomor nyálkahártyáját (ezért émelygünk és hányunk), és

gátolja a glutamin termelődését, ami természetes serkentőszer, hiányában fáradtnak érezzük magunkat.

A legproblémásabb közvetlen következmény a dehidratáció, ami egészen reggelig elkíséri az embert. De ez még mind hagyján. A probléma ott kezdődik, amikor a szervezetünk megpróbál kezdeni valamit az alkohollal, és hozzálát ahhoz, hogy lebontsa.

A máj mérget csinál a méregből

Az alkoholt a testünk a májban dolgozza fel, méghozzá sajnos egy 10-30-szor mérgezőbb anyagra, mint amilyen az alkohol magában. Az etanolból a máj alhohol-dehidrogenáz enzimje segítségével acetaldehidet csinál, ami sokkal nagyobb bajt okoz, mint maga az alkohol, ráadásul ismert rákkeltő anyag, így ha sokáig időzik a szervezetünkben, határozottan nem lesz rá jó hatással. Ha kevés alkoholt fogyasztunk, a máj a kis mennyiséget azonnal tovább bontja jámbor, ártalmatlan acetáttá, azaz ecetsavvá.

Csakhogy a máj minden órában adott mennyiségű acetaldehidet tud tovább bontani, ha pedig sokat iszunk, az anyag felhalmozódik, ami sejt- és szövetkárosodáshoz vezet. Meg persze brutális másnapossághoz.

Mindez persze ugyanúgy igaz 18 évesen, mint 30 évesen – mi változik akkor az idő előrehaladtával, amitől nehezebben bírjuk a másnaposságot? Egész egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szervezetünk elhasználódik, egyre kevésbé működik hatékonyan, és lassabban végzi el a fent említett folyamatokat.

Ahogy idősödünk, elhasználódik a testünk

Ahogy idősödünk, egyre kevesebb májsejtünk lesz, ráadásul a szerv egyre szegényebb vérellátással rendelkezik, így kevésbé működik hatékonyan.

Ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az acetaldehidet sem bontja le olyan gyorsan és nagy mennyiségben, mint fénykorában, több halmozódik fel a méreganyagból, és elindul az ördögi kör: még az a megfogyatkozott számú májsejtünk is károsodni kezd, ami még maradt.

Ráadásul kevesebb antioxidánst is termelünk, ahogyan öregszünk, ami viszont nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az alkohol káros hatásait semlegesíteni tudjuk. Az immunrendszerünk fokozatos gyengülése következtében lassabban küzdünk meg a gyulladással, amit szintén annak a 3-4 pohár sörnek köszönhetünk, amit legurítottunk az este.

Ráadásul még kialudni sem tudjuk a macskajajt

A pihenés is sokkal inkább nehezünkre esik, mivel a kor előrehaladtával a melatonintermelésünk csökken, ez a hormon pedig az alvási ciklusért és az alvás minőségéért felel. Erre ráadásul az alkohol is rásegít, mivel ez is gátolja a melatonin termelődését. Sőt, ahogy idősödünk, az izommennyiség csökken a szervezetünkben, a zsírmennyiség viszont növekszik, és mivel az izom könnyebben használja fel az alkoholt, mint a zsír, ez sem válik a másnapos szervezetünk előnyére.

A testünk víztartalma lecsökken, a vérünkben is kevesebb lesz a víz, ami azt eredményezi, hogy alkoholfogyasztásnál nagyobb arányban növekszik az alkohol aránya is.

Rengeteg tudományos csodaszerről hallhattunk már, ami megelőzi a másnaposságot, vagy a már kialakult másnaposságot elmulasztja, de jelenleg teljesen biztos gyógymód egyáltalán nincs. Az egyetlen dolog, amit a macskajaj elkerülése érdekében tehetünk (persze azon kívül, hogy nem iszunk alkoholt), az az, hogy nem piálunk éhgyomorra, és rengeteg vizet iszunk az este során, és lefekvés előtt is.

Persze így sem garantált, hogy másnap képesek leszünk normális emberként funkcionálni, de legalább van esélyünk arra, hogy egy kicsit mérsékeljük a fájdalmakat.

(Kiemelt kép: Pixabay)