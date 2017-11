Appon keresztül nyomozhatunk az HBO új sorozatában

Ha valaha is gondolkodtunk már azon egy sorozat nézése közben, hogy vajon mi járhat az egyes karakterek fejében, már ezt is megtudhatjuk. Az HBO pár hete jelentette be Mosaic nevű új projektjét, ami érdekes csavarral újítja meg a nyomozós-misztikus sorozatok zsánerét: a nézők egy egyedi alkalmazással interaktív módon tudhatnak meg még több információt a történettel és egyes szereplőkkel kapcsolatban.

A sorozat fejlesztett alkalmazás, amiben interaktív módon fedezhetjük fel a sztorit, egyelőre csak iOS-es eszközökre és tvOS-re érhető el (később érkezik az androidos és webes verzió is), míg a Mosaic „hagyományos” változatát jövőre adják le az HBO adóján. Utóbbi egy főszálat fog végigvezetni, ezt hasonlíthatják majd össze a nézők saját verziójukkal, amit már most átélhetnek az alkalmazás letöltésével. A Mosaic összesen hat részből áll majd, és olyan nagy nevek játszanak benne többek közt, mint Sharon Stone, Garrett Hedlund, Beau Bridges, Paul Reubens.

A FELFEDEZÉS A CÉL

Az ingyenes appon keresztül a néző maga választhatja ki, hogy melyik szereplő perspektívájából szeretné megismerni a történetet, és egyes klippek végén választhat is, merre haladjon tovább a szál. Igaz, ezek a választások a sztori végkimenetelére nem lesznek hatással, inkább abban segít a nézőnek, hogy más-más szemszögből gyűjthessenek újabb infókat. Idővel feloldódnak extra tartalmak is, nemcsak bejátszások, de lejátszható hangklipek, elolvasható dokumentumok formájában, amik hozzásegítenek a nagy rejtvény kirakósainak összerakásához.

A sorozat készítőinek, Ed Solomon és Steven Soderbergh elmondása szerint a Mosaic nem csak egyszériás ötlet, még két további műsort terveznek hasonló formátumban megvalósítani. Soderbergh úgy hivatkozik az appra, mint egy „nyílt formátumra”, amit a jövőben más filmkészítők és kreatívok is felhasználhatnak saját történeteik elmeséléséhez.

Azt viszont még nem tudni, hogy a technológián alapulva a többi készítő saját appot fejleszt-e majd erre a célra, vagy hogy a Mosaic végül egy gyűjtőhelyként fogja majd egybe az ilyen fajta tartalmakat.

Az appot fejlesztő PodOp mindenesetre 14 szabadalmat védetett le az interaktív sorozatmesélés mögött álló technológiával kapcsolatban, ami nem meglepő annak fényében, hogy az app három évig készült, Soderbergh és Solomon egy egyedi storyboard kezelő szoftvert használt a scriptek írása során, az HBO pedig egy egyedi analitikai eszközön keresztül követi, hogy a nézőknek hogyan tetszik az újfajta formátum.