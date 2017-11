Ezt az újítást imádni fogják az Instagram-függők

Az Instagramon eddig kizárólag más felhasználókat követhettünk, a jövőben ez megváltozhat. Pippa Akram Twitter-felhasználó szúrta ki és tette közzé a mikroblogon, hogy a képmegosztó már teszteli új funkcióját, aminek köszönhetően az egyes hashtagekre is feliratkozhatunk majd. Ez azt jelenti, hogy ha valaki adott kulcsszóval címkézi fel frissen megosztott képét, adott képet mi rögtön láthatjuk.

Szóval ha nagyon szeretjük a kiskutyákat, nyulakat, vagy a naplementét, akkor elég lesz bekövetni a #puppies, #bunnies, #sunrise hashtageket. Természetesen benne van a pakliban, hogy egyáltalán nem ezek lesznek a képen, de ez annak köszönhető, hogy sok követő- és lájkvadász népszerű kulcsszavakkal becsapva próbálja népszerűsíteni saját tartalmait.

Ok this is new. What does this do @SimonSocialMM @BizPaul @NatalieTFG any ideas? I've followed 2 but can't find what that means!! pic.twitter.com/LlCBk4Wmfv

— Pippa Akram (@Social_Pip) November 9, 2017