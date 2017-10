Már el is kelt az autós játék 12 milliós gyűjtői kiadása

A szexuális zaklatás botránya már a videojáték-ipart is elérte

Október 18-án jelent meg a legendás playstationös szimulátor-sorozat a Gran Tursimo legújabb, Sport alcímmel ellátott része, amiből a Sony Interactive Entertainment tajvani divíziója egy meglehetősen speciális gyűjtői kiadást is „piacra dobott”.

A 46000 dollárért (azaz valamivel több, mint 12 millió forintért) kínált egyedi csomag ára nem véletlenül lett ilyen borsos, hiszen tartalmaz egy valódi, vezethető autót is, méghozzá egy limitált kiadású, 2018-as Mazda MX-5-öt, kicsinosítva Gran Turismo és PlayStation matricákkal. És ez még nem minden, hiszen a videojáték mellett a pakk még tartalmazza az alábbi „extrákat”:

PlayStation 4 Pro konzol

PlayStation VR kiegészítő

Thrustmaster T-GT kormány

Apiga AP1 versenyszék

Sony Bravia 4K HDR tévé

12 hónapnyi PlayStation Plus előfizetés

A gyűjtői kiadásból természetesen csak egyetlen példány került forgalomba, és az a helyzet, hogy már nem is kapható, lévén egy autógyűjtő szinte azonnal le is csapott az ajánlatra. Pedig a 12 hónapos PS Plus csomag miatt tényleg megérte volna beruházni rá…