Már magyarul is tud a PlayStation 4

Augusztusban már kiszivárgott, hogy a Sony még idénre tervez egy nagyobb rendszerfrissítést a PS4 konzolokon, és október 3-án megérkezett az operációs rendszert 5.0-s változatra emelő patch. Csak be kell kapcsolni a gépet, ami internet kapcsolat esetén automatikusan neki is áll a letöltésnek.

A PlayStation 4 és PlayStation 4 Pro tulajok számára egyaránt elérhető csomag mérete mindössze 375 MB, és a hazai felhasználók számára az egyik legérdekesebb változás, hogy a Sony konzoljainak történelmében először a magyar is támogatott nyelvvé válik a telepítést követően, de a menüben mostantól választható a cseh, indonéz, román, vietnámi, görög és a táj felirat is.

A rendszert érintő változások közül persze nem ez a legfontosabb, hiszen mostantól az erősebb hardverrel felszerelt PS4 Prós felhasználók, akár már 1080p-ben is tudnak majd streamelni a Twitch-en, méghozzá 60 képkocka per másodperces képfrissítés mellett, illetve a PlayStation VR kiegészítő mostantól támogatja az 5.1-es és 7.1-es virtuális térhangzást is.

Az 5.0-s frissítés emellé teljesen átalakítja a konzolon elérhető közösségi funkciók egy részét, illetve egészen új lehetőségeket ad a szülők kezébe, amivel szabályozhatják, hogy a játékgépet szintén használó gyerkőcök milyen online és közösségi funkciókhoz férhetnek hozzá.