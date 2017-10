Francia cég keresi a legjobb fingot

Nem vicc, a videojátékok kiadásában érdekelt Ubisoft „I am the Fart” címmel versenyt hirdetett, amiben arra ösztönzik az embereket, hogy küldjék el nekik, ahogy finganak. Fontos, hogy ezúttal nem a szag a lényeg, hanem a hang, és a meglehetősen abszurd akció egy vadiúj videojáték, az októberben megjelenő South Park: The Fractured but Whole promóciójának a része.

A South Park és a fingok kapcsolata aligha lep meg bárkit, de a verseny azért így is némi magyarázatra szorul. A The Fractured but Whole a meglehetősen népszerű South Park: The Stick of Truth folytatása, a játéké, amiben a szellentés külön fegyver volt a körökre osztott csatákban.

Az ellenségekkel szemben bevethető fing természetesen visszatér a folytatásban is, és a fent említett versengés lényege, hogy a cég a beküldött versenyzők szellentései közül fogja kiválasztani a játékban elsülő támadás hangját. A kiválasztásban részt vesznek a Ubisoft San Francisco fejlesztői, a brit finghős Mr. Methane és az animácisó sorozatot készítő South Park Studios képviselői is.

A „versenyszámokat” október 16-ig lehet beküldeni ezen a weboldalon, a nyertesnek pedig ki kell majd utaznia San Fransiscóban, ahol egy stúdióban rögzítik a fingásokat, amit a fejlesztők utólag beillesztenek a játékba, ezzel biztosítva a győztes halhatatlanságát. Csodálatos korban élünk, nem igaz?