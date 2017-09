Virtuális iskolapénzzel tanít gazdálkodni egy csepeli suli

Elektronikussá válik a csepeli Burattino Általános Iskolában alkalmazott, virtuális pénzként működő pontrendszer, így elősegítve, hogy a diákok jobban megismerhessék a pénzügyi rendszer működését. A pontokat már betéti számlán is el lehet helyezni, kamatoznak, sőt hitelt is föl lehet venni rájuk.

A mi gépünkön is bányászhatnak pénzt a zombihálózatok

A KPMG pályázatot hirdetett általános és középiskolák számára a gyermekek pénzügyi tudatosságát segítő képzési projektek pénzügyi és szakmai támogatására. A beérkező 64 pályamunka közül a zsűri a csepeli Burattino Alapítvány iskolaprojektjét választotta ki támogatásra.

A gyerekek a közösségi tevékenységért és a leghétköznapibb jótettekért is jutalompontokat kapnak, amiket az iskolai boltban levásárolhatnak, illetve összedobva közös programokra költhetnek.

„Kiemelt helyen szerepel a diákok pontszerzési lehetőségei közt a kulturális programokon való részvétel, a hangszertanulás, sportolás, olvasás, közösségi munka. Fontos, hogy a boltban minőségi élelmiszereket és a szülőknek szóló ajándékokat, otthon használatos tárgyakat vásárolhatnak eleve kedvező áron” – mondja Keszthelyi István, a Burattino Egyesület elnöke.

A Burattino olyan magánintézmény, amiben általános és középiskola, szakképzés és gyermekotthon integráltan működik azzal a céllal, hogy komplex módon segítse a hátrányos helyzetű – többségében roma származású – gyermekeket és családokat. A Burattino iskolájába járó hátrányos helyzetű gyerekek számára a pénz gyakran egyet jelent az azonnal megvásárolható javakkal: édességgel, üdítővel, vagyis mindennel, ami a család nehéz helyzetében általában hiányzik otthonról.

A gyerekek és a családok éppen ezért, ha hozzá is jutnak, hamar kifutnak a pénzből. Ezen akart változtatni az iskola, amikor bevezették a virtuális pénzként működő pontrendszert.

A KPMG 9 millió forintos támogatásával, valamint szakmai és informatikai segítségével az eddigi papíralapú rendszert most egy elektronikus platformra terelik át, a virtuális pénzt pedig piaci alapokra helyezik, így a virtuális iskolapénz jövőre már elektronikus platformon, betéttel, hitellel, kamattal is operálhat. Az elképzelések szerint a rendszer a piaci ármozgásokat is modellezi majd, amennyiben bizonyos termékek ára az iskolai boltban a kereslet-kínálat szabályai szerint változik.

Robert Stöllinger, a KPMG vezérigazgatója az eredményhirdetésen hangsúlyozta, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztése közös gazdasági és társadalmi érdek, ezért a KPMG jövőre egy felméréssel teszteli majd a tanulók pénzügyi ismereteinek változását, és

ha a projekt sikeres lesz, más iskoláknak is elérhetővé teszi azt.

Keszthelyi István, a Burattino Egyesület elnöke úgy vélte, hogy a pénzügyi ismeretek megismertetése, elmélyítése mellett a játék igen fontos eszköz a gyermekek motiválásában. Segítségével az iskola barátságosan, a diákok számára is érdekes, izgalmas formában tudja kommunikálni a pedagógiai programban prioritásként szereplő értékeket.