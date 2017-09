A hanyattegér nem halott

A Logitech szeptember 6-én mutatta be az MX ERGO nevű vezeték nélküli trackballt, ami az állítható dőlésszögű, csuklós szerkezetével kényelem és precizitás szempontjából is túlmutat az elődein. A kiegészítőt nem csak a hanyattegér-rajongók kedvéért fejlesztették ki, hanem azoknak a vásárlóknak is, akik a hagyományos egér és a sokszor kényelmetlen touchpad alternatíváját keresik.

„Nagyon izgatottak vagyunk az új trackball miatt. Az ötlet, hogy újra elkezdjünk foglalkozni a koncepcióval a felhasználóinktól érkezett, akik a legkülönfélébb módszereket találták ki, hogy tökéletesítsék régebbi trackballjaikat. Nem ritka, hogy az eszköznél mindenféle tárgy beékelésével tudták csak elérni a kívánt dőlésszöget.” – mondta Anatoliy Polyanker a Logitech globális termék- és márkaigazgatója.

Az MX ERGO az első kényelmes és tetszetős megjelenésű, személyre szabható trackball.”

Az MX ERGO a hagyományos egerekhez képest 20%-kal csökkenti a kéz izomzatának terhelését: az állítható pántszerkezettel az eszköz dőlésszöge 0-ról 20 fokig emelhető, ezzel is javítja a csukló pozícióját. A trackball formájának köszönhetően a tenyér és az ujjak megtámasztása tökéletes, a puha gumiborítás, akár hosszú órákon keresztül is kényelmes fogást biztosít.

Az MX ERGO gyors és precíz navigációt ígér, és ezt azzal éri el, hogy a kurzor sebessége és pontossága egyetlen gombnyomással változtatható, így biztosítva a személyre szabott optimális irányítást, és a precíziós mód aktív üzemmódját még egy LED jelzi.

A trackball emellé újratölthető elemekkel érkezik, amik használattól függően akár négy hónapig is bírják egy feltöltéssel, de az eszköz, szintén használattól függően akár egy perces töltéssel is képes nyolc órán keresztül kitartó energiamennyiséget felvenni.

A Logitech számára az is fontos volt, hogy az MX ERGO-nál már a tapintás élménye is különleges legyen, ezért kiváló minőségű anyagokból, elegáns megjelenésűre tervezték a „fordított egeret”. A trackball jól illeszkedik a többi luxus Logitech termékhez (CRAFT billentyűzet, MX Sound hangfal), és a luxus jelölés tényleg nem túlzás, hiszen az új hanyattegér 109 eurós (~ 34000 Ft) kerül forgalomba idén ősszel.