Darth Vader idén ősszel sem kegyelmez a lázadóknak

Tegnap számoltunk be arról , hogy már a kölni Gamescom előtt kiszivárgott a Star Wars Battlefront II egyik kedvcsinálója, és ennek hatására a játékot gondozó Electronic Arts hivatalosan is kiadta a játékexpóra szánt előzetest, ami valamivel hosszabb és látványosabb, mint a szombaton látott képsorok.

Az Electronic Arts által közzétett videó ugyan tartalmazza a szombaton kiszivárgott mozgókép szinte minden képkockákáját, de így is érdemes végignézni mindenkinek, hiszen a másfél perces előzetes tele van vadiúj, látványosabbnál látványosabb jelenetekkel, és nemcsak Yoda bukkan fel egy vadászgép „volánja” mögött, de tiszteletét teszi Darth Maul és a lázadók elpusztítására utasító Darth Vader is.

Az Official Starfighter Assault Gameplay néven futó videó ugyan nem tartalmaz in-game képsorokat, de a kifejezetten pörgős jelenetek így is jól megmutatják, hogy mire számíthatunk idén ősszel. Csillagrombolókat küldhetünk a végső pusztulásba X-Wingekkel, bepattanhatunk a Millenium Falcon pilótafülkéjébe, vezethetünk Y-Winget, és nemcsak a klasszikus trilógia, de az első három rész járművei is harcba hívhatók lesznek.

A csaták ráadásul nemcsak az űrben játszódnak, de a bolygókon is, ahol épületek és a helyi élőlények között cikázva vadászhatunk az ellenfeleinkre. Az új előzetes kifejezetten a járműves harcokra koncentrál, de az új Battlefront-ban természetesen lesz hagyományos gyalogos harc is, és az előző résszel ellentétben most rendes történetet is kap a játék, amiben a Birodalom egyik tisztjét kell majd irányítanunk.

Az EA Dice által fejlesztett, és a Frostbite 3 motor hajtotta Star Wars Battlefront II 2017. november 17-én jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, viszont a Nintendo Switch tulajdonosok – legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint – kimaradnak a jóból.