Feltámad a tavalyi év legbotrányosabb játéka

Éppen egy éve, 2016. augusztus 10-én jelent meg a No Man’s Sky, ami viszonylag hamar igen komoly botrányt kavart azzal, hogy a végleges verzióból számos olyan funkció hiányzott, amit korábban beharangoztak a fejlesztők. A készítésért felelős Hello Games az elmúlt évben ugyan folyamatosan toldozgatta a programot, de most tényleg egy olyan frissítéssel álltak elő, ami rengeteg játékost visszacsábíthat a felfedezős/űrutazós videojátékba.

A No Man’s Sky lényege, hogy a játékos lepottyan valahová egy hatalmas univerzumban, megjavítja az űrhajóját, majd kinyílik előtte a világ, és oda repked a bolygók, naprendszerek és galaxisok között, ahová csak szeretne. A belső nézetes játékban bolygók milliói várják, hogy felfedezzük őket, idegen fajokkal találkozhatunk, ősi romokat tárhatunk fel, nyelveket tanulhatunk, illetve a fejleszthető űrhajónk volánja mögé pattanva csatákba keveredhetünk másokkal.

Mindez kifejezetten ígéretesnek hangzott a megjelenés előtt, de a program telepítése után sokan csalódottan tapasztalták, hogy a játékban esély sincs találkozni más felfedezőkkel, a bolygók egyáltalán nem olyan változatosak, mint ahogy azt korábban beharangozták, és küldetések hiányában a jobbára céltalan felfedezés – sokaknak – hamar unalomba fullad.

A be nem váltott ígéretek miatt rengeteg támadás érte a No Man’s Sky-t fejlesztő Hello Games-t, tömegek követelték vissza a vételárat, és a gamer szaksajtó hetekig azzal volt tele, hogy a készítők hogyan tévesztették meg a vásárlókat. Az alkotók ezt követően frissítésekkel igyekeztek egyre jobbá varázsolni a portékájukat, de olyan jelentős változást egyik sem hozott, mint a most bejelentett Atlas Rises Update.

A frissítés külön videót is kapott, illetve a No Man’s Sky hivatalos oldalán egy meglehetősen hosszú lista taglalja, hogy milyen változásokat hoz a játékot immáron 1.3-as verziószámra emelő kiegészítés:

30 órányi sztori alapú tartalom, ami egy új interdimenzionális idegen fajt is bemutat

Limitált lehetőségeket biztosító oooperatív játékmód (Joint Exploration)

Továbbfejlesztett galaxis térkép és jobb útvonalmutató

Jobb és változatosabb grafika a bolygóknál

Új küldetéstípusok (crashed freighters, burioed resources, scavenging)

Továbbfejlesztett küldetésmenü

A teljes galaxisra kiterjedő kereskedőhálózat

Továbbfejlesztett Analysis Visor jobb szkenneléssel

Mindre kiterjedő grafikai javítások, magasabb felbontású textúrákkal

Továbbfejlesztett felszínmanipuláció, formázással és rombolással

Továbbfejlesztett űrharc, több hajótípussal

„Megidézhető” űrhajó és jobb tárgylista kezelés

Az ősi portáloknak végre van funkciója

Ennyi változtatással talán túlzás nélkül mondható, hogy a játék teljesen megújult, ami rengeteg olyan felhasználót csábíthat az újbóli próbálkozásra, aki korábban a hiányosságok miatt hanyagolta a programot. Az ígéretes frissítés ráadásul már el is érhető, méghozzá egy hét gigabyte-nál is nagyobb patch formájában, PC-re és PlayStation 4-re egyaránt.