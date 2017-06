Közel egymilliót fizettek öt floppy-ért, ki nem találnád mi volt rajtuk

Lassan felnő egy korosztály, akinek már fogalma sincs, hogy mi fán terem az 1.44-es floppy lemez, de ettől függetlenül megdöbbentő, hogy bárki képes kifizetni 3150 dollárt néhány elavult adathordozóért. Valaki mégis megtette, bár fontos volt, hogy mi van a lemezeken és kitől lehet megvenni őket.

A kérdéses floppykat John Romero tette fel az eBay-re, és ha közepesen jártasak vagyunk a videojátékok világában és történetében, akkor a névből máris sejthető, hogy hová fog kifutni a történet. Romero szebb napokat látott játékfejlesztő, aki a 90-es években tagja volt a legendás id Software-nek, a csapatnak, akiknek többek között olyan legendákat köszönhetünk, mint például a Doom első két része.

Az árverésre kínált lemezek is az említett videojátékhoz kapcsolódnak, hiszen a levitézlett játékkészítő az 1994. szeptemberében megjelent Doom II-t tartalmazó floppykat bocsátotta áruba, és még azt is kilátásba helyezte, hogy dedikálja őket, ha a vásárló úgy akarja.

A legendás lövöldözős játéknak még ma is hatalmas a rajongótábora, és a Twitteren közzétett felhívást követően akadt 31 ember, aki úgy gondolta: érdemes licitálni a „relikviákra”. Az aukció végül 3150 dollárnál, azaz nagyjából 850 000 forintnál állt meg. Ez azért is őrületes összeg, mert a játék dobozos változata (ami tartalmazza a lemezeket is) nagyjából 75 dollárt (~ 20 000 Ft-ot) kóstál az eBay-en, szóval a licit nyertese csak azért fizetett plusz 3000 dollárt, hogy elmondhassa: John Romerótól vannak a lemezek.

A floppyk nem sorszámozottak, semmi nem utal arra, hogy ezek lennének az első példányok, még az sincs kizárva, hogy Romerónak akad még a fiókjában pár doboznyi hasonló lemez. Maga a játék egyébként manapság már fillérekért beszerezhető, ráadásul nem floppyn: a GoG.com-on például 9 dollárt kell fizetni azért a verzióért, ami még Windows 10-en is gond nélkül elfut.